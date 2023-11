esclusiva mn - Bianchessi: "Calabria protagonista e leader. Il Milan ieri ha risposto presente: Leao già tra i grandissimi"

vedi letture

In merito a Milan-PSG e all’accoglienza ricevuta da Gigio Donnarumma, la redazione di Milannews.it ha intervistato in esclusiva Mauro Bianchessi, ex dirigente del settore giovanile rossonero. Ecco le sue parole.

Partiamo dal “tuo” Donnarumma…

“Cosa c’è da dire? Ha dimostrato, ancora una volta, di essere tra i migliori al mondo, con grande personalità, compiendo interventi straordinari in uno stadio che era per lui letteralmente una bolgia”.

I tifosi del Milan lo hanno fischiato…

“È un po’ come quando una moglie viene tradita. Io conosco Donnarumma. So che lui era, è e resterà milanista. I motivi reali per i quali è andato via li conosciamo in pochi”.

Quali aspetti ti hanno convinto del Milan ieri sera?

“Bisognava vincere per restare ancorati al treno Champions e il Milan ha risposto presente, come solo i rossoneri sanno fare. È questione di dna. Mai dare per spacciato il Diavolo”.

Finalmente ha convinto a pieni voti Leao. Cosa gli manca per essere definitivamente un campione?

“Io credo che Leao sia già tra i grandissimi. Le giornate no possono capitare a tutti. Con il Psg abbiamo visto il vero Rafa Leao, quello che Pioli ha lanciato e plasmato”.

Come commenti la prestazione del “tuo” Calabria?

“L’ho conosciuto ragazzino e vederlo giocare in Champions non può che emozionarmi ogni volta. Può sembrare una frase fatta, ma per mentalità e voglia di arrivare, io non ho mai dubitato che avrebbe calcato certi palcoscenici da protagonista e leader con la maglia rossonera, prima o poi”.

E ora? Ti aspetti una svolta decisa nel prosieguo della stagione del Diavolo?

“Io non ho mai dubitato, in queste settimane, del valore di questa squadra e di Pioli. Un peccato sono i tanti infortuni. Però il Milan ha carte sotto tavola da giocarsi. Io sono convinto, per esempio, che in questa stagione ci sarà spazio per Camarda. Secondo me è pronto per esordire in Serie A”.