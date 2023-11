esclusiva mn - Biasiolo: "Non ho capito i cambi di Pioli a Napoli. Leao? Spero abbia imparato il più possibile da Ibra"

vedi letture

In merito al momento del Milan, la redazione di Milannews.it ha intervistato telefonicamente Giorgio Biasiolo colonna portante del Milan tra il 1970 e il 1977. Ecco le sue parole:

A mente fredda: come ti spieghi il pareggio del Milan a Napoli?

“La mia risposta schietta e sincera? Non me lo aspettavo proprio dopo il dominio del primo tempo. Semplice. Non ho capito una cosa…”.

Ossia?

“Lungi da me criticare Pioli, ma non ho compreso in nessun modo certe scelte nevralgiche da parte dell’allenatore sui cambi nel corso delle partite. Hanno trasmesso un segnale di debolezza”.

Il Milan è in crisi?

“Parlare di crisi mi sembra esagerato. Diciamo che deve ritrovare se stesso. Una partita come quella di Napoli non puoi permetterti di pareggiarla in quel pessimo modo che abbiamo visto, quando avevi il risultato in mano”.

La ricetta migliore, in questi casi?

“Cercare tutti quanti di dare di più, non c’è tanta retorica da fare. Ti chiami Milan e devi puntare a vincere lo scudetto e a fare quanta più strada possibile in Champions”.

Nelle ultime settimane ha subito particolari critiche Leao…

“Potenzialmente un grandissimo calciatore. Per mentalità, dedizione e spirito di sacrificio, guardi dai “senatori”. Spero abbia imparato il più possibile da Ibra e che guardi a come si allena per testare a certi livelli il suo compagno ancora attuale Giroud. Lo stesso anche per i difensori: molto male a Parigi e Napoli”.