esclusiva mn - Bisantis: "La sosta aiuterà il Milan a livello mentale. Siamo a novembre: tutto può ancora succedere"

vedi letture

Tempo di riflessioni per il Milan: l'ultima pausa per le nazionali del 2023 è arrivata e un quarto di stagione è già alle spalle. I rossoneri non vivono un gran momento e Pioli approfitta della pausa per fare una diagnosi dei vari problemi del Diavolo. Per capirne di più la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva il radiocronista RAI Giuseppe Bisantis. Le sue parole.

Il tuo punto di vista rispetto alle difficoltà attuali del Milan?

“Sono difficoltà di una certa gravità, perché la vincitrice morale del Via del Mare è il Lecce. Penso che la sosta possa essere ausiliare ai rossoneri, quantomeno a livello mentale”.

Sono risultati che rischiano di compromettere concretamente gli obiettivi stagionali rossoneri?

“Questo non lo penso, siamo a novembre e tutto può ancora succedere. Logico però che il distacco con le altre davanti, in termini di punti, comincia a esserci…”.

Pioli ha colpe concrete in tutto ciò? Per quali ragioni il Milan ha subito così tanti infortuni muscolari?

“È un tema che fa riflettere. Le scorse stagioni, sempre con Pioli, la tendenza non era affatto questa. Forse la preparazione estiva non è stata impostata impeccabilmente. Non saprei, con tutta onestà”.

Urgono interventi sul mercato di gennaio?

“Indubbiamente. Questo primo mini-bilancio del campionato del Milan ci dice che la squadra va rinforzata. Quello che manca a Pioli, sembrano essere proprio ricambi di qualità. A Giroud, ma non solo…”.

Il tuo giudizio rispetto al possibile ritorno di Ibra in società?

“Lui ha una sua immagine impattante e ha il suo personaggio. Quello che mi chiedo e che mi pare non sia chiaro è che cosa potrebbe fare. A livello tecnico, inevitabilmente è una figura che necessita di avere voce in capitolo. Bisogna verificare se Pioli sia d’accordo o meno in questo senso. Per quanto riguarda altre vesti, un conto è fare il calciatore, un altro il dirigente. Vedremo”.