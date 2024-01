esclusiva mn - Bisantis: "Milan, sarebbe sbagliato non sognare. Si può puntare all'Europa League"

vedi letture

Il Milan ha vinto all'ultimo respiro in casa dell'Udinese con un gol di Noah Okafor, al termine di una partita finita tristemente sotto i riflettori per i vergognosi cori razzisti all'indirizzo di Mike Maignan. La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva il giornalista e radiocronista Giuseppe Bisantis. Le sue parole.

La vittoria di Udine rilancia definitivamente il Milan nella lotta per lo scudetto?

“No. Non perché il Milan non ne abbia le potenzialità. Anzi: con un Leao sempre così, sarebbe sbagliato non sognare. Più che altro perché soprattutto l’Inter è troppo distante”.

Quale deve essere l’obiettivo stagionale dei rossoneri?

“Secondo me il Milan deve puntare a vincere l’Europa League. La squadra per poterci provare c’è. Sarebbe un successo europeo di non secondaria importanza”.

Ti aspetti operazioni di mercato eclatanti sotto questo punto di vista, da qui a fine gennaio?

“Non penso. Mi sembra che, quello che doveva fare, il Milan lo abbia già fatto. È stato ripreso Gabbia per avere la coperta più ampia in difesa. Inoltre c’è stata l’operazione Terracciano che incuriosisce, per vedere che cosa il calciatore potrà dare. Salvo scambi a sorpresa per richieste di altre società, mi pare che i rossoneri abbiano fatto quello che dovevano compiere”.

La qualificazione in Champions e un eventuale buon percorso in Europa League potrebbero favorire la conferma di Pioli sulla panchina del Milan?

“Non è semplice fare previsioni sotto questo punto di vista. Non dimentichiamoci che, nel 2020, Pioli era stato già praticamente esonerato, per poi essere confermato soltanto dopo una partita contro il Sassuolo. Dipenderà, questa volta, dalla volontà sincera di entrambe le parti”.