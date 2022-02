ESCLUSIVA MN - Boldi: "Ho vissuto il derby con emozione, fiducia in questo Milan. Giroud è stato decisivo"

Massimo Boldi, attore nonché storico tifoso milanista, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it dopo la vittoria ottenuta dal Milan nel derby contro l'Inter. Di seguito le domande e le risposte:

Signor Boldi, come ha vissuto questo derby? Si aspettava una simile prova da parte del Milan?

“Il derby l’ho vissuto con tanta emozione. Il primo tempo del Milan è stato molto difficile, nel secondo tempo ci siamo organizzati e abbiamo completato la rimonta con una vittoria che secondo me abbiamo meritato assolutamente".

Il primo posto è distante solo un punto anche se l'Inter deve recuperare una partita, questa vittoria può essere un punto di svolta della stagione?

“Da tifoso del Milan mi auguro che vinca sempre. Penso che questa vittoria possa essere un punto di svolta per la stagione del Milan. Siamo molto vicini all’Inter adesso, anche se abbiamo una giornata in più. Se l’Inter facesse anche un mezzo passo falso potremmo tornare in testa alla classifica”.

Cosa pensa della partita di Giroud?

“Sono contento della prestazione di Giroud, che con questa doppietta nel derby è stato decisivo. Personalmente l’ho sempre apprezzato e supportato anche se ieri sera mi è mancato moltissimo Ibrahimovic. Ci fosse stato lui penso che ne avremmo potuti fare anche tre di gol. Penso che possa convivere con Giroud, fanno davvero un’ottima coppia in attacco”.

Questo Milan può diventare davvero grande come tante altre squadre del glorioso passato rossonero?

“Ho tanti ricordi se ripenso al Milan degli anni passati. Il Milan di Berlusconi è stato per tanti anni un Milan favoloso. Adesso è tutto diverso, il Milan è cambiato così come sono cambiati il mondo ed il calcio. Penso che si debba dare fiducia a questa società, a Pioli e a questi giocatori e di conseguenza crederci”.