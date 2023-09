esclusiva mn - Bolis: "Il Milan è già un collettivo ben amalgamato. Jovic non mi convince..."

In merito all’attualità in chiave rossonera, la redazione di Milannews.it ha raggiunto telefonicamente in esclusiva Marco Bolis, calciatore del Milan nella stagione 1980-1981.

Qualora Giroud non ce la facesse in vista del derby a pieno regime, Jovic costituisce un sostituto all’altezza del francese?

“No, Jovic a Firenze a me non ha convinto. In chiave derby, se il Milan non avrà Giroud al 100%, sarà uno svantaggio non da poco”.

Cosa non ti convince dell’attaccante serbo?

“Troppo discontinuo. Secondo me il Milan lo ha preso perché non è riuscito a ottenere di meglio, ma - a oggi - non rappresenta il prototipo ideale del centravanti del Milan”.

Cosa ti ha colpito maggiormente in positivo della squadra di Pioli?

“Al di là dei singoli, per me conta sempre la squadra. Questo Milan mi sembra già un collettivo ben amalgamato. È stato abile Pioli con il suo staff a far calare subito i nuovi nel contesto”.

Tra chi prevedi che sarà la lotta scudetto?

“A mio avviso, ora come ora, l’Inter è davanti. Poi ci metto, più o meno sullo stesso gradino, il Milan. Il Napoli, la Juve e le due romane mi sembrano al di sotto”.

Il Milan può ambire a far strada in Champions?

“Difficile, perché ci sono squadre più attrezzate. Innanzitutto i rossoneri devono pensare a superare il girone, che è bello tosto”.