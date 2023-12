esclusiva mn - Bolis: "La presenza di Ibra sarà fondamentale per il Milan. A gennaio un difensore e una prima punta"

In vista dell’imminente match tra Salernitana e Milan, la redazione di Milannews.it ha intervistato telefonicamente in esclusiva Marco Bolis, ex calciatore rossonero.

Che tipo di partita sarà Salernitana-Milan?

“Mi aspetto un grande Milan, che possa dare continuità di risultato. Molti sottovalutano come i rossoneri hanno vinto contro il Monza: c’erano tante incognite dopo l’eliminazione in Champions. Non era scontato”.

Sei cresciuto nelle giovanili rossonere, fino ad approdare in prima squadra: che effetto ti ha fatto rivedere Ibra ieri, a Milanello?

“Io penso che Ibra sarà una presenza fondamentale per il Milan nella seconda metà di stagione. Poi, mia modesta idea, io non avrei mandato via Paolo Maldini, un dirigente di grandissima importanza, oltre che bandiera rossonera. Avrebbe fatto la differenza in questa stagione”.

Ti aspetti rinforzi in vista di gennaio?

“Io, per rafforzare l’organico e colmare gli spazi vuoti lasciati dagli infortunati, cercherei di prendere un difensore e una prima punta. Però vediamo: a gennaio è difficile cogliere occasioni dagli altri club”.

Quale deve essere l’obiettivo stagionale dei rossoneri in questa stagione?

“Io ci metterei la firma sul terzo posto in campionato. Dopodichè spero che il Milan batta il Rennes e sia protagonista assoluto in Europa League. Ci sono tutte le chance possibili. Con Pioli in panchina? Sì”.