esclusiva mn - Bombardini: "Mercato Milan? Ho la sensazione che i rossoneri possano fare qualcosa last minute in attacco"

Riguardo all’imminente match tra Milan e Bologna e all’attualità in chiave rossonera, abbiamo raggiunto telefonicamente in esclusiva Davide Bombardini, calciatore di rilievo degli emiliani tra il 2007 e il 2010. Queste le sue dichiarazioni.

Un giudizio sul mercato del Milan?

“Come si fa a non darlo positivo? È stata la squadra più attiva di tutte, certamente agevolata dalla cessione di Tonali, ma anche per la lungimiranza degli acquisti fatti”.

Ed è terminato qui?

“Ho la sensazione che i rossoneri possano ancora dare qualcosa last minute in attacco…”.

Che tipo di match prospetti contro il “tuo” Bologna?

“Secondo me sarà tosta per il Milan. Non perché i rossoneri siano inferiori, ma perché le prime di campionato sono sempre partite di rodaggio. Ricordo un aneddoto, magari interessante a livello statistico…”.

Prego.

“Nel 2008 ricordo che giocammo all’esordio in campionato contro il Milan di Ronaldinho, al suo esordio ufficiale. Loro erano nettamente superiori, ma vincemmo noi 1-2 in casa loro. Cose che possono solo capitare a iniziò campionato (ride ndr)”.

Chi si contenderà lo scudetto questa stagione?

“Per me Inter e Juventus hanno l’organico più competitivo, così come lo avevano una stagione fa. Appena sotto, metto Napoli e Milan a pari merito. Tutto può succedere. Sarà molto aperto e imprevedibile, a mio avviso”.