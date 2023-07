ESCLUSIVA MN - Bonagura (ESPN): "Pulisic spingerà per chiudere l'affare col Milan. Musah? Non ho dubbi che eccellerebbe in rossonero"

MilanNews.it

La proprietà americana del Milan ha messo gli occhi su due giocatori americani, Christian Pulisic e Yunus Musah, stelle della nazionale a stelle e strisce. Per questo la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva il collega di ESPN.com, Kyle Bonagura che segue da vicino le vicende della nazionale statunitense. Queste le sue parole ai nostri microfoni.

Kyle, cominciamo con Pulisic. Come giudica la sua esperienza al Chelsea, forse al di sotto delle aspettative rispetto a quanto mostrato con il Dortmund e in Nazionale?

"Alla fine, l'esperienza di Pulisic al Chelsea è stata sicuramente al di sotto delle aspettative. In parte è colpa sua, in parte è il risultato delle circostanze. Il fattore principale che ha contribuito è che non è riuscito a rimanere in salute abbastanza a lungo da guadagnarsi la fiducia degli allenatori che sono cambiati. Quando era in salute e veniva schierato all'ala sinistra - di gran lunga la sua posizione migliore - si vedevano molte cose incoraggianti. Ma ogni volta che ha avuto un buon periodo di forma, il suo corpo lo ha tradito. Poi, quando è tornato, è stato spesso schierato fuori ruolo, soprattutto da Thomas Tuchel".

Il Milan potrebbe essere l'occasione giusta per Pulisic per rilanciarsi? Sa qualcosa delle trattative in corso?

"Non guardo abbastanza il Milan per capire come si inserirebbe, ma so che Pulisic è incoraggiato da ciò che il club gli ha comunicato sul suo ruolo. È la sua destinazione preferita e ci si aspetta che spinga per concludere l'affare."

Qual è la posizione in cui si comporta meglio in campo?

"È più efficace sulla fascia sinistra, dove può tagliare all'interno sul suo piede destro ed è più pericoloso nelle fasi di transizione del gioco. Si inserisce in modo intelligente e puntuale nell'area di rigore e ha la capacità di dribblare i difensori. In Concacaf, gli Stati Uniti vedono molte difese chiuse e, in questi casi, lui non è una minaccia."

Passando a Musah: come viene percepito il suo talento negli Stati Uniti?

"È uno dei giocatori più importanti della nazionale e il centrocampista più completo. La sua capacità di mantenere il possesso e di far progredire il gioco è la migliore che ci sia in Concacaf e ci si aspetta che senza dubbio sarà un titolare fisso per gli Stati Uniti nel prossimo decennio."

In che ruolo gioca in Nazionale e dove dà il meglio di sé?

"Ha giocato soprattutto come numero 8, che è il suo ruolo migliore. La nazionale di solito gioca con due centrocampisti davanti a un centrale difensivo solitario, ma di recente in Nations League - con il centrocampista difensivo Tyler Adams indisponibile - ha giocato più come doppio pivot e ha fatto una buona impressione."

È pronto per il salto in un top club europeo? Conosce qualche dettaglio sul suo futuro?

"Non ho visto molte delle sue partite al Valencia, ma ha tenuto testa all'Inghilterra in Coppa del Mondo - il centrocampo statunitense ha surclassato l'Inghilterra in quella partita - e non ho dubbi che eccellerebbe nel Milan."

Infine, una domanda su Gerry Cardinale, proprietario del fondo RedBird che possiede il Milan. Come viene visto in patria il legame tra i rossoneri e gli Stati Uniti? E come sono visti gli investimenti europei di Cardinale?

"Non c'è una consapevolezza diffusa degli investimenti europei di RedBird e Cardinale nel panorama sportivo statunitense. La maggior parte degli appassionati di sport non ha idea di chi sia Cardinale o che RedBird esista, per non parlare della proprietà del Milan. Ci sono così tanti ricchi americani che hanno fatto investimenti nel calcio europeo che tutti, in genere, si confondono nella coscienza pubblica. Qui c'è una certa consapevolezza del marchio AC Milan, ma è più il risultato del fatto che si tratta di un grande club con molta storia che non della sua proprietà."

Intervista di Francesco Finulli