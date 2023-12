esclusiva mn - Bonanni: "Al Milan serve serenità: per questo conviene continuare con Pioli"

vedi letture

In merito all’attualità in chiave rossonera, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Massimo Bonanni, ex calciatore, attualmente opinionista. Ecco le sue parole.

Come commenti la vittoria del Milan sul Sassuolo?

“È servita a chiudere l’anno positivamente, dal punto di vista del risultato. Ma i problemi ci sono ancora. Al Milan occorre ritrovare serenità, che - in questa stagione - non ha mai avuto”.

A tuo avviso ai rossoneri converrebbe continuare con Pioli?

“In questa stagione sì. Quando parlo di un Milan a cui serve ritrovare serenità mi riferisco proprio a questo. Ogni volta che i rossoneri perdono viene messo in discussione l’allenatore: così non è produttivo”.

Secondo te le strade tra l’attuale tecnico del Diavolo e il club potrebbero separarsi a fine stagione?

“Secondo me, ora come ora, sì. Però a fine stagione, non adesso”.

Cosa potrebbe sovvertire questa chiave di lettura?

“Penso che la proprietà potrebbe confermare Pioli se e solo se vincesse l’Europa League. La qualificazione in Champions e l’eventuale Coppa Italia non basterebbero”.

Sei ex calciatore: come ti spieghi i tanti infortuni muscolari del Milan?

“Evidentemente qualcosa non è andato bene e non sta funzionando a livello di metodologia di allenamenti. Bisognerebbe intervenire per cambiare”.

Che tipo di mercato ti aspetti da parte dei rossoneri a gennaio?

“Leggo di tanti nomi accostati al Milan. Ma siamo così sicuri che, dopo la campagna acquisti di quest’estate, i rossoneri abbiano la possibilità di investire ancora? Forse potrebbe cambiare qualcosa a livello di staff tecnico di Pioli, visti i tanti infortuni”.

Hai giocato tante volte contro Maldini: il suo allontanamento è associabile alle difficoltà del Milan in questa stagione?

“Secondo me sì. Come dirigente ha rifondato praticamente tutto da zero. La proprietà lo ha mandato via troppo frettolosamente”.

Altro tuo ex avversario è stato Ibrahimovic. Che tipo di apporto prospetti da parte sua alla causa del club rossonero?

“Lo giudicheremo sulla base delle scelte che compierà. Per ora, non vi sono elementi per poter esprimere un giudizio. Sappiamo però che ha un rapporto di consulenza diretto con il gruppo Red Bird, non con la società Milan…