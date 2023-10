esclusiva mn - Bonanni: "Il peso specifico dietro questi tre punti è notevolissimo. Pulisic e Leao imprescindibili per il Milan"

In merito alla pesantissima vittoria targata Milan contro il Genoa, abbiamo raggiunto telefonicamente in esclusiva Massimo Bonanni, ex calciatore, attualmente opinionista sportivo.

Un giudizio rispetto alla vittoria del Milan a Genova?

“Mi viene da utilizzare l’aggettivo “pesante”,perché la validità di questi tre punti, in questo momento, è determinante”.

Intorno al gol di Pulisic si è scatenato un putiferio…

“Penso personalmente che si tratti di un gol di cui si parlerà per molto tempo. È inevitabile”.

Quali fattori decisivi costituiscono la riprova dell’importanza della vittoria del Milan contro il Genoa?

“Il Milan è riuscito a passare contro un ottimo Genoa, squadra in forma, organizzata, non semplice da affrontare in questo momento. Ripeto: il peso specifico dietro questi tre punti è notevolissimo”.

Da quali fattori tattici ripartirà Pioli dopo la sosta?

“Penso che Pioli, già di ritorno da Marassi, abbia ben salda una convinzione: Pulisic e Leao sono imprescindibili per il suo Milan”.