esclusiva mn - Brambati sul Milan: "Che squadrone! Pulisic straordinario cone Reijnders e Loftus-Cheek"

vedi letture

Riguardo alla roboante vittoria 4-1 del Milan contro il Torino, abbiamo raggiunto telefonicamente in esclusiva Massimo Brambati, ex calciatore, attualmente opinionista tv.

Che messaggio ha lanciato ieri sera il Milan?

“Che squadrone ragazzi. Onestamente mi sarei aspettato un Toro meno remissivo, però la condizione atletica del Milan è già straripante”.

Quanto il processo di integrazione dei nuovi…

“Pulisic è straordinario. Reijnders e Loftus Cheek pure. Ma vorrei sottolineare una nota tattica…”.

“Mi sembra che Pioli voglia capitalizzare al massimo la spinta offensiva di Theo Hernandez. Con Leao, sulla corsia di sinistra, il Milan è ineguagliabile”.

Intanto c’è Giroud che continua a macinare gol. Ma il Milan ha davvero un’emergenza centravanti?

“Non si tratta di un’emergenza centravanti, però Giroud ne ha segnati due su rigore ieri… per carità, sempre affidabilissimo, ma al Milan una punta in più serve. I rossoneri ci stanno infatti lavorando”.

E intanto Pioli ha tolto Krunic dal mercato…

“Saggio e lungimirante. Senza Bennacer, è un punto fermo in campo e anche in spogliatoio. La permanenza non può che giovare al Milan”.

Quale deve essere l’obiettivo stagionale del Diavolo?

“La seconda stella. Punto e basta. In Champions? Lì conta anche la fortuna dei sorteggi che ti capitano. Ma l’attuale Milan è competitivo anche su quel fronte”.