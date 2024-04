esclusiva mn Buccheri, data analyst: "Le posizioni del Milan contro la Roma simili a quelle viste contro lo Slavia. Paredes ha ingabbiato Loftus, Gabbia l'unico aggressivo senza possesso"

Brucia ancora e resta al momento fresca la ferita dopo la sconfitta del Milan a San Siro contro la Roma nel primo round del doppio incontro dei quarti di finale di Europa League. I rossoneri sono apparsi lenti e senza idee al contrario dei ragazzi di Daniele De Rossi, protagonisti di un'ottima prova dal punto di vista tattico. Così, in merito alla recente sconfitta del Milan in Europa League, la redazione di MilanNews.it ha voluto intervistare in esclusiva il data analyst di House of calcio, Alessandro Buccheri.

Errori di posizioni e di spazi, cosa non ha funzionato contro la Roma?

"Da un punto di vista posizionale è successo quello che è capitato anche contro lo Slavia Praga a San Siro, ovvero che il Milan troppo presto si proiettava negli ultimi 30 metri occupando quindi gli spazi troppo presto, sicuramente questo atteggiamento è stato indotto anche dall'ottima prova della Roma. Queste chiavi di lettura da parte di De Rossi sono state indirizzate anche da delle mosse tattiche particolari, come l'aver messo El Shaarawy sulla fascia destra".

Quindi come ha fatto El Shaarawy a limitare gli spazi?

"De Rossi ha messo Pellegrini quasi come un esterno sinistro, togliendo corse e compiti difensivi a Dybala per darli ad El Shaarawy appunto, riuscendo così ad ingaggiare un doppio duello (Celik-El Shaarawy contro Leao e Theo). L'occupazione degli spazi difensivi del faraone ha dato molto fastidio alla fascia sinistra rossonera, provocando il dirottamento di Leao verso zone più centrali del campo, mettendolo così in difficoltà perchè non rientra nei punti di forza del portoghese, più abile a giocare nel lungo sulla propria fascia di campo".

Giroud in difficoltà, la mossa di Smalling

"Un altro tema molto importante è stato quello legato alla prova di Giroud, che gol sbagliato a parte, ha fatto molta fatica spalle alla porta. Infatti, qui entra in gioco Smalling: secondo i dati raccolti dalle posizione medie, il difensore inglese ha giocato per la maggior parte della partita appena al di fuori della propria area di rigore, al contrario di Giroud, troppo distante da Leao e Pulisic (almeno 20 metri di media). De Rossi ha costruito intorno a Smalling una sorta di difesa a 3 abbassando molto Paredes e mettendo così Smalling a proprio agio nel non fare toccare palloni a Giroud".

Il centrocampo, perchè Loftus-Cheek così in difficoltà?

"Qui abbiamo un'altra interessante chiave di lettura della partita, entra in gioco Paredes su Loftus. Infatti l'argentino andava spesso a prendere il centrocampista rossonero quasi a tutto campo, con Cristante e Pellegrini bravi a stringere di più verso il centro del campo".

Pioli ha dichiarato che i difensori del Milan sono stati poco aggressivi, sei d'accordo?

"In realtà Gabbia l'ha fatto più volte, ricordo un recupero nel secondo tempo su Tammy Abraham con una successiva conclusione in porta proprio da parte del centrale rossonero. Gabbia ha giocato alto e aggressivo sia su Lukaku sia su Dybala, è stato invece più corto Thiaw, anche per le sue caratteristiche".

Dati e numeri alla mano, che cosa può migliorare il Milan in vista del ritorno?

"Ci sono molte cose di cui parlare e dove i rossoneri vanno in difficoltà, bisognerà evitare di concedere spazi e possesso alla Roma, Infatti, secondo me questi sono i dati più significativi della prova del Milan: quello relativo alla quantità di passaggi concessi all'avversario prima di recuperare il possesso. Mediamente il Milan ha concesso 10 passaggi alla Roma prima di recuperare il pallone, mentre la Roma ne ha concessi 28: i rossoneri fanno la partita, i giallorossi aspettano e ripartono veloci e lunghi con El Shaarawy e Lukaku. Anche la lunghezza media dei passaggi espressi in metri che finiscono nella trequarti avversaria possono darci ulteriori risposte: per il Milan è stata pari a 22 (numero medio, normale) mentre per la Roma è invece pari a 30 (molto alto). Questo significa che i giallorossi hanno provato più palle verticali per ripartire veloci e alti, è quello che abbiamo visto nel primo tempo con le varie imbucate per Pellegrini ed El Shaarawy".