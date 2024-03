esclusiva mn Bucchioni: "Milan, secondo posto meritato. Che bravo Adli, Bennacer una garanzia"

vedi letture

In merito all’attualità rossonera, la redazione di Milannews.it ha raggiunto telefonicamente in esclusiva Enzo Bucchioni, giornalista e saggista. Ecco le sue parole:

Come commenti l’attuale momento stagionale del Milan?

“Il Milan è giunto nel momento decisivo della stagione nelle migliori condizioni, o quasi. La vittoria con l’Empoli è stata importantissima. I rossoneri avrebbero meritato il secondo posto da tempo”.

Dovessi individuare un punto debole dell’attuale compagine rossonera?

“È, purtroppo, una squadra che deve sempre tenere premuto il piede sull’acceleratore. Appena si adagia, cala mentalmente e gli avversari la recuperano. Ci si può lavorare però”.

Il reparto che ti convince maggiormente a livello tattico?

“Il centrocampo. Non a caso, è stato un mercato orientato a valorizzare le qualità di Reijnders e Loftus-Cheek. A proposito: che gran bel giocatore Adli. Bennacer, invece, è sempre lo stesso che conoscevamo: una garanzia”.

Il calciatore da cui sei rimasto più sorpreso?

“Pensavo che Gabbia fosse un acquisto “numerico” a gennaio. La stagione che sta facendo è strepitosa. In potenza può essere leader del Milan, chissà. In Spagna ha completato l’ultimo step”.

Ti aspetti i rossoneri vittoriosi in Europa League?

“Sì, perché ci arrivano da semifinalisti di Champions della scorsa stagione e per il valore dell’organico. È una squadra con un gioco internazionale”.

Dopo le parole di Cardinale, lungo quali direttrici ti risulta si stia orientando il Milan in chiave panchina in vista della prossima stagione?

“Se il Milan pensa di aver finito il suo ciclo con Pioli, legittimo che cambi. Però dovrebbe ufficializzare il nuovo nome il prima possibile: per quello che ha dimostrato e portato in bacheca al club l’attuale tecnico rossonero, mi aspetto soltanto un elevatissimo profilo. Conte, tanto per intenderci. Sarebbe anche intrigante Thiago Motta. Scommesse in prospettiva? Non giustificherebbero il motivo legato al cambio di Pioli”.