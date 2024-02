esclusiva mn - Budel: "Thiaw non giocava da molto, doveva rientrare in condizione. Pulisic e Giroud grande spirito"

In merito all’attualità in chiave rossonera, abbiamo raggiunto telefonicamente in esclusiva Alessandro Budel, ex calciatore del Milan. Ecco le sue parole:

Pensa che il ciclo di Pioli al Milan sia terminato?

“A stagione in corsa è sempre complicato pronunciarsi. Diciamo che, forse, il meglio di Pioli al Milan lo abbiamo già visto”.

Opteresti per un cambio di panchina al termine della stagione?

“Ci potrebbe anche stare, non mi stupirebbe. Fermo restando che i rossoneri hanno ancora carte importanti da giocarsi nella stagione attuale”.

Quali potrebbero essere gli obiettivi maggiormente realistici nell’annata corrente?

“I rossoneri dovrebbero cercare di arrivare fino in fondo in Europa League, anche se non è scontato perché dipende da come stai, a livello di condizione, tra marzo e aprile. Poi c’è il secondo posto in palio, fermo restando che la Juventus può riprendersi da un momento all’altro”.

A Monza ti è parso un Milan eccessivamente lezioso a livello difensivo?

“Non è stata una prova impeccabile a livello difensivo. Thiaw però non giocava da molto e si vedeva che doveva rientrare in condizione. Penso che la partita di Monza non possa portare a esprimere verdetti definitivi sotto questo punto di vista”.

Quali sono le note maggiormente positive della squadra di Pioli attuale?

“Ora come ora, il Milan deve aggrapparsi alle certezze per raggiungere gli obiettivi di cui parlavamo prima. Per cui cito sicuramente Giroud e Pulisic, anche per lo spirito trainante che hanno mostrato a Monza, nel voler trascinare i compagni alla vittoria. Ora più che mai, ai rossoneri occorre leadership. Non si tratta tanto di questioni tattiche”.