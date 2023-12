esclusiva mn - Buriani: "L'eliminazione dalla Champions toglie morale. L'organico del Milan è strutturato per vincere"

Riguardo all’imminente sfida tra Milan e Monza, abbiamo intervistato telefonicamente in esclusiva Ruben Buriani, doppio ex della sfida. Ecco le sue parole.

Che tipo di match prospetti?

“Non semplice. Un’incognita saranno sicuramente le scorie derivate dall’eliminazione in Champions del Milan: rimanere tagliati fuori, nemmeno agli ottavi di finale, toglie tanto a livello morale. Il Monza potrebbe approfittarne”.

Come vedresti Palladino sulla panchina del Milan in futuro?

“Per me Palladino ha dimostrato di essere un allenatore giovane, ma con le idee ben chiare, oltre che nuove. Ha sicuramente futuro come tecnico su una panchina di una grande squadra”.

Il Milan può puntare ancora realisticamente allo scudetto?

“Finché la matematica non ti condanna, puoi puntare a tutto quello che vuoi. Diciamo che, senza Champions, ora un obiettivo può essere andare il più in fondo possibile in Europa League”.

E in campionato?

“In campionato mi aspetto un Milan che lotti per i primi quattro posti. L’organico c’è, è strutturato per vincere”.

Cosa è andato invece storto in questa stagione?

“A parte che manca ancora tanto. Detto ciò, gli infortuni. Non so cosa sia successo, bisogna esserci dentro per capire. Però c’è stato un periodo che il Milan ha avuto i giocatori praticamente contati. Il problema è facilmente spiegabile”.

Ti aspetti un mercato corposo a gennaio?

“Dipende dagli obiettivi che ha la società in questa stagione. Di solito, a gennaio, non fai “il mercato della vita”. Quello avviene in estate. Il Milan ha già fatto acquisti importanti, spendendo molto. Non so, adesso, che cosa potrebbe fare di concreto”.

Come giudichi il ritorno in società di Ibrahimovic?

“Sono tra coloro che preferiscono prima aspettare di vederlo all’opera, poi giudicare. Sicuramente è un nome che richiama forte il dna vincente del Milan ed è sempre importante avere una figura così con sè”.