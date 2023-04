ESCLUSIVA MN - Buriani: "Milan, domani la squadra fa la differenza: se giochi bene il pubblico conta relativamente. Var? C'è e va usato"

MilanNews.it

Ruben Buriani, ex centrocampista del Milan che in rossonero ha vinto un campionato e ha anche svolto il ruolo di direttore tecnico del settore giovanile rossonero dal 1995 al 1997, è stato intervistato in esclusiva da MilanNews.it per parlare alla vigilia del quarto di finale di Champions League contro il Napoli, altra squadra in cui ha militato per una stagione nel corso della sua carriera. Queste le sue dichiarazioni.

Buriani, terzo incontro tra Milan e Napoli alle porte: in campionato hanno dominato i rossoneri, all’andata in Champions una gara equilibrata in cui hanno fatto la differenza le giocate individuali. Che partita si aspetta domani?

“Ogni partita ha una storia a sé, il campionato ha dimostrato una cosa e poi la Champions ne ha dimostrata un’altra tenendo conto che il Napoli aveva un attacco spuntato. Sono partite talmente delicate e importanti che basta un niente per risolverla da una parte e dall’altra. Sarà una gara difficile, il Milan parte da un vantaggio importante di un gol. Il Napoli deve stare attento a non concedere spazi al Milan perché in contropiede ti fa male; allo stesso modo il recupero di Osimhen può creare qualche scompiglio nella difesa rossonera. Il Milan poi ha un Dna per questa coppa, anche se la squadra è giovane: fattore che il Napoli ancora non ha e può essere un dato positivo”

Pioli ha fatto molto turnover contro il Bologna, cambiando 10 elementi della squadra titolare: è la mossa giusta?

“Io credo che ogni allenatore abbia il polso della situazione e ha i giocatori a disposizione tutti i giorni, li osserva e li segue. Pioli e il suo staff avranno ben ragionato per questi dieci cambi, valutando tutta la situazione. Ciò farà sì che i giocatori che domani scenderanno in campo saranno riposati: d’altronde qualsiasi squadra che gioca ogni tre giorni, qualcosa ci rimette sempre. Pioli avrà valutato di avere i dieci che non hanno giocato a Bologna nelle condizioni ottimali domani sera”

Come si spiega questo andamento altalenante del Milan nel corso della stagione?

“Purtroppo ci sta, quando una squadra è giovane. L’anno scorso andava tutto bene e qualsiasi cosa facevano lo facevano con una naturalezza incredibile. Quest’anno qualcosa ha funzionato bene: d’altronde anche gli infortuni e tante altre piccole cose che succedono all’interno di una squadra, han fatto sì che in Champions League sia andata bene e in campionato un po’ meno. Ma tutte le squadre che giocano ogni tre giorni qualche strascico sul campo lo lasciano sempre. Senza dimenticare i Mondiali che hanno inciso molto: Leao e Theo sono tornati senza essere quelli dell’anno scorso”

Riuscirà il Milan a qualificarsi per la Champions dell’anno prossimo?

“Me lo auguro. Chiaro che deve tornare a vincere, perché se pareggi con Empoli e Bologna, senza nulla togliere, questa diventa una costante in negativo. Quando non riesci a vincere queste partite, le altre ne approfittano: anche se, tirato fuori il Napoli, le altre più o meno hanno avuto tutte difficoltà. Bisogna puntare bene gli obiettivi e sperare di raggiungerli con i risultati: il campo dirà poi la verità. Il Milan in Champions ha ritrovato verve e mentalità giusta”

Contro il Napoli chi sarà l’uomo che dovrà fare la differenza nel Milan e perché?

“E’ la squadra che deve fare la differenza. Uno da solo fa fatica a vincere le gare. Se giochi da squadra, come hanno fatto all’andata, è più semplice. Poi dopo c’è la potenza di Leao e di Theo, in mezzo al campo Bennacer, Krunic e Tonali… Dev’essere una sinfonia, un’orchestra che funzioni bene. Bisogna stare sempre con gli occhi bene aperti”.