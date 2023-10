esclusiva mn - Buriani: "Napoli-Milan? Mi aspetto massima intensità. Mi auguro che Leao rimanga com'è"

Non un grande momento per il Milan che, dal rientro dalla sosta, è incappato in due sconfitte molto pesanti sia per la prestazione che per la classifica, contro Juventus in campionato e Psg in Champions League. I rossoneri sono chiamati a reagire e dovranno farlo sul campo del Napoli, non il più semplice dei compiti. La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva un doppio ex della sfida tra partenopei e rossoneri come Ruben Buriani. Le sue parole.

Che tipo di match ti aspetti tra Napoli e Milan?

“Sarà una partita tra due squadre che possono ambire allo scudetto. Quindi mi aspetto massima intensità da entrambe le parti. Il Milan deve ricordarsi il match di andata in Champions della scorsa stagione nei quarti”.

Ti sembra un Milan eccessivamente con le “ossa rotte” post Juve e Psg?

“No, perché stiamo parlando di una squadra che è seconda in classifica e che, fino a qui, ha perso soltanto tre partite in stagione. Le critiche sono state un po’ eccessive”.

Da allenatore: come commenti le parole tra Calabria e Pioli dopo la Champions?

“Si saranno chiariti subito dopo. Chi ha giocato a calcio sa bene che, a caldo, si può dire la qualunque. Non penso sia un episodio, seppur non piacevole, che condizionerà il Milan”.

Sotto quali aspetti dovrebbe migliorare Leao?

“Io mi auguro che Leao, invece, resti il giocatore che è. Dicono che non è decisivo nelle partite che contano? Si vadano a riprendere allora Napoli-Milan di Champions della scorsa stagione. È uno che gioca a calcio per divertirsi, è il suo stile. Non capisco cosa non vada bene di questo ragazzo”.

Il Milan è la favorita numero uno per lo scudetto?

“Per me è lotta, principalmente, tra le due milanesi. Poi vediamo anche cosa farà la Juve. Però adesso siamo soltanto all’inizio: non si vincono i trofei a ottobre”.