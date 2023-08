esclusiva mn - Cabella: "Giroud tifoso milanista già nel 2012. Ha passato momenti brutti ma..."

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Rémy Cabella, ex compagno di squadra di Olivier Giroud ai tempi del Montpellier. Insieme allo Stade de la Mosson hanno vinto la Ligue 1 nella stagione 2011/12. Di seguito le dichiarazioni del centrocampista, oggi al Lille:

Buongiorno Rémy, lei e Giroud siete stati i grandi protagonisti del Montpellier campione di Francia nel 2012. Quell'anno l'attuale attaccante rossonero segnò la bellezza di 25 gol. Cosa pensi di quello che è riuscito a fare da allora?

"Olivier ha avuto un'ascesa sfolgorante e sono molto fiero del suo percorso. Sono contentissimo che sia arrivato così in alto. Non è stato facile, ha passato momenti difficili. Ma lui ha tenuto duro e vorrei fargli i miei complimenti. Ha fatto tanta strada e può essere fiero di se stesso. Gioca in un grande club come il Milan e anche in nazionale fa sempre bella figura. È davvero un grande giocatore. Io lo seguo sempre e comunque, ho davvero tanto rispetto per lui...".

Il fatto che sia esploso abbastanza tardi, a 25-26 anni, è il motivo per cui gioca ancora a questi livelli alla soglia dei 37 anni?

"Sì, lui sa da dove viene e non ha mai mollato. Come ho detto, ha passato dei momenti non facili, la gente parlava tanto di lui... non voglio nemmeno entrare nei dettagli. Lui però si è concentrato solo sul calcio e alla fine avuto una grande carriera. Nonostante la sua età e il fatto che il fine carriera si sta avvicinando, non è ancora finita. E sono sicuro che fino alla fine darà sempre tutto, senza mollare. Questo è Olivier".

L'anno scorso ha segnato 18 gol. Può fare ancora meglio quest'anno secondo lei?

"Può sempre far meglio soprattutto perché gioca in una buona squadra. Gli auguro di farne almeno 18...".

Quando è arrivato al Milan aveva detto che i suoi idoli d'infanzia erano i grandi ex Jean-Pierre Papin e Andriy Shevchenko. Conferma?

"Questi erano i grandi attaccanti della nostra generazione. Papin e Sheva sono due Palloni d'Oro, due grandi attaccanti e lui oggi ne fa parte...".

Era già milanista quindi nel 2012?

"Penso di sì. Poi se lo dice lui è la verità. Olive è un uomo di parola ed è questo che fa di lui una grande persona".