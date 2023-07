esclusiva mn - Calori: "Romero è rapido ed imprevedibile. Deve giocare vicino alla porta"

Per parlare di Luka Romero, la redazione di Milannews.it ha intervistato in esclusiva Alessandro Calori, tecnico dell’attuale calciatore rossonero ai tempi della Primavera della Lazio (stagione 2021-2022).

Lo hai avuto giovanissimo. Che tipo di calciatore è l’attuale Luka Romero?

“Luka Romero è un giocatore mentalizzato, in possesso di buona tecnica individuale, molto bravo nel breve, nell’uno contro uno, normotipo”.

La posizione a lui più congeniale?

“Deve giocare vicino all’area di rigore, o nei pressi, per non perdere le sue doti di imprevedibilità. Trasmette entusiasmo nel suo calcio”.

Ha chance concrete di trovare spazio nel Milan, dopo l’impiego a mezzo servizio nella Lazio di Sarri?

“Non so se possa trovare spazio ma so che è un ragazzo classe 2004 che ha tanta voglia di dimostrare, stando a contatto con i grandi potrebbe diventare utile, piano piano, senza dargli una grandissima responsabilità iniziale. E’ un ragazzo che, se non perde l’ entusiasmo e la voglia di emergere, può venir fuori come un bel prototipo di calciatore”.

Cosa potrebbe carpire da lei Pioli?

“Lo scorso anno ha imparato a giocare con mister Sarri da esterno a destra a piede invertito per rientrare dentro, ma credo che Pioli possa farlo giocare dietro la punta, più vicino alla porta. Essendo brevilineo, sfrutta meglio le sue caratteristiche principali, ossia l’imprevedibilità e la rapidità”.