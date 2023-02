ESCLUSIVA MN - Camolese: "Sarebbe sbagliato mandare via Pioli. Leao? Non sta rendendo come dovrebbe"

MilanNews.it

Giancarlo Camolese, ex calciatore ed allenatore, ha rilasciato un’intervista a MilanNews.it. Di seguito le domande e le risposte:

Mister, si aspettava una prova negativa del Milan nel derby?

“Non mi aspettavo una prestazione simile nel derby. Il Milan ha giocatori di alto livello e di solito in queste partite c’è sempre molto equilibrio. Contro l’Inter invece non c’è stato. È un periodo negativo, si vede che molti giocatori stanno giocando al di sotto delle loro possibilità”.

Il passaggio alla difesa a tre è giusto dal suo punto di vista?

“Giocare a tre o quattro è una possibilità che gli allenatori hanno. Se Pioli è arrivato a farli giocare così non l’ha fatto dall’oggi al domani. Molto probabilmente i suoi giocatori sono stati allenati per poter giocare in un certo modo, facendo questa scelta sulla base di tante considerazioni. La prestazione non è stata all’altezza ma quando i calciatori più importanti giocano male non c’è sistema di gioco che tenga”.

Pioli è arrivato al termine della propria avventura in rossonero?

“Sarebbe sbagliato mandare via Pioli. È un allenatore bravo che ha dimostrato in tante occasioni il proprio valore. Può capitare un momento negativo ed è necessario uscirne. Per farlo però non bisogna mettere in discussione l’allenatore ma quei tanti giocatori che non stanno offrendo le prestazioni che possono fare”.

Come si spiega l'esclusione di Rafael Leao?

“Il passaggio alla difesa a tre non è correlato all’esclusione di Rafael Leao. Tutti consideriamo il giocatore bravissimo ma adesso non sta rendendo per come dovrebbe. La sua esclusione secondo me dipende solo da questo fattore”.

Adesso il Milan affronterà il Torino in campionato, che gara si aspetta?

“Sarà una gara molto difficile, ma lo sarebbe stata in ogni caso. Il Torino è una squadra in fiducia, che ha battuto il Milan anche nel girone d’andata. Credo che al momento sia la peggior squadra che si possa incontrare. I rossoneri però dovranno tirare fuori le proprie qualità per fare bene”.

Il Milan può passare il turno in Champions League?

“Credo che il Milan possa ottenere la qualificazione ai quarti di finale di Champions League, a patto che ritrovi quell’unità d’intenti e soprattutto migliori le proprie prestazioni. Se i calciatori non giocano ad alti livelli però è difficile pensare che si possa passare un turno di Champions”.