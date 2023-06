ESCLUSIVA MN - Caputi: "Serve un centravanti affidabile, De Ketelaere va aspettato"

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo

Per parlare del mercato in casa Milan, la redazione di Milannews.it ha intervistato in esclusiva Massimo Caputi, giornalista e saggista. Ecco le sue parole:

Ti risulta un Milan operativo fronte entrate?

“Mi risulta un Milan intento a rafforzarsi, dopo la partenza di Brahim Diaz, che ha inevitabilmente indebolito i rossoneri. So che la società sta seguendo una linea guida ben precisa”.

Quali sono i nomi più papabili, ora come ora?

“La priorità del Milan è sicuramente cercare un centravanti affidabile. Tuttavia non neghiamo l’evidenza: i rossoneri non sono mai stati in grado di sostituire Kessie. La sua assenza è stata decisiva in termini di mancanza di gol in chiave scudetto. Era un giocatore determinante per Pioli”.

A proposito di Pioli: cosa ne pensa della sua conferma?

“Non so con esattezza cosa sia capitato tra Maldini e Pioli negli ultimi tempi. Fatto sta che adesso il tecnico rossonero non dispone più della loro 'copertura' alle spalle. Verrà giudicato sulla base dei risultati. Sembra un concetto scontato, però per RedBird non mi sembra che esistano crediti legati al passato. Non facciamo tuttavia l’errore di porre a priori il carro davanti ai buoi”.

Nel novero dei pomi della discordia tra Maldini e Red Bird figura il consistente investimento in favore di De Ketelaere. Come agiresti personalmente nei confronti del belga?

“Io lo aspetterei. Nemmeno il primo Tonali aveva entusiasmato chissà quanto. Darlo in prestito potrebbe essere una soluzione, ma cederlo e perdere il controllo su di lui non conviene al Milan”.

A quali obiettivi stagionali può realisticamente puntare la squadra di Pioli?

“Io penso che il Milan debba ambire a ritrovare quella proposta di gioco offensiva, imprevedibile e innovativa che lo ha contraddistinto nella stagione dello scudetto. Se i rossoneri tornano a essere quelli, possono anche ambire al primo posto. In ogni caso, la stagione non sarebbe fallimentare se il risultato fosse il medesimo di quella attuale: qualificazione in Champions e superamento degli ottavi di finale”.