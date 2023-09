esclusiva mn - Cardone: "Milan, c'è qualcosa che non funziona. Perché non provare Okafor?"

Dopo il 5-1 subito nel derby, il Milan si rialza in Champions solo a metà grazie alla prestazione. Contro il Newcastle è mancata la cosa più importante: fare gol e quindi di conseguenza la vittoria. La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Giuseppe Cardone, giocatore del Milan tra il 1997 e il 1999. Queste le sue parole sul momento dei rossoneri all'indomani della sfida di Champions.

Come ne esce il Milan dalla partita contro il Newcastle?

“A mio avviso molto male. C’è qualcosa che non funziona…”.

Sotto quali punti di vista?

“Nel secondo tempo ho visto una squadra troppo scarica fisicamente. Non so se, a livello di preparazione, qualcosa è stato impostato in maniera differente. Non ho una risposta. Anche i due infortuni muscolari che hanno avuto luogo mi preoccupano”.

Pioli sembra voler continuare a puntare su Giroud…

“Aveva già giocato tutto il derby e si sapeva che non rientrasse benissimo dalla nazionale. Perché non provare Okafor? Evidentemente non convince Pioli. Non lo so”.

Reputi i rossoneri ancora competitivi per lo scudetto?

“Al momento, mi sembra un Milan troppo indietro per obiettivi simili. L’Inter, nel derby, ha fatto vedere di essere la squadra più forte di tutte. Non so quanto la squadra di Pioli attuale possa competere…”.