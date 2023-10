esclusiva mn - Cardone: "Milan, troppi infortuni. Che bravo Musah. A gennaio serve intervenire in attacco"

In merito all’attualità in chiave Milan, la redazione di Milannews.it ha intervistato telefonicamente in esclusiva Giuseppe Cardone, calciatore rossonero tra il 1997 e il 1999. Ecco le sue parole:

Il tuo giudizio rispetto al Milan visto nelle recenti uscite tra campionato e Champions?

“Io non parlerei di crisi del Milan. I rossoneri visti a Napoli, per esempio, hanno disputato un ottimo primo tempo”.

E poi cosa è successo?

“Probabilmente un crollo fisico e mentale. Io ho una mia teoria…”.

Ossia?

“Pioli è un grande allenatore e, giustamente, mira al dominio del gioco. Però, a volte, la partita in sè ti mette nelle condizioni di giocare un po’ più di rimessa. Contro Psg e Napoli, nel secondo tempo, avresti potuto fare così”.

Il calciatore che più ti ha sorpreso in questo periodo?

“A Napoli ho visto un ottimo Musah. Fossi in Pioli, insisterei su questo calciatore veramente interessante. Mi preoccupano i troppi infortuni. A gennaio, ci sarà da intervenire sul mercato. Soprattutto in attacco, la panchina è troppo corta”.

Il Milan può ancora sperare nella qualificazione in Champions e nella vittoria dello scudetto?

“Per quanto riguarda lo scudetto, con un buon mercato a gennaio, assolutamente sì. La Champions è già più problematica, ma restano tre partite in cui il Milan deve dare il tutto per tutto”.