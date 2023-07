ESCLUSIVA MN - Carmignani: "Morata mi piace ma servirebbe un'altra punta. De Ketelaere è giovane e talentuoso"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il mercato del Milan sta entrando sempre di più nel vivo e la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Pietro Carmignani, storico preparatore dei portieri nelle gloriose stagioni che hanno visto protagonista Arrigo Sacchi sulla panchina del Diavolo, per parlarne più da vicino. Le sue dichiarazioni.

Conosci molto bene il calcio spagnolo e l’Atletico Madrid, avendolo vissuto con Arrigo Sacchi. Ti convince Morata come prima punta titolare del Milan?

“A me Morata piace, però - se arriva lui - per come gioca il Milan, deduco che ci vuole almeno un’altra punta. È uno che viene fuori, palleggia, cerca di il raccordo con i compagni. Non è un centravanti d’area”.

Chi ti piacerebbe?

“So che è irrealizzabile, però Lukaku sarebbe perfetto: profondità, potenza fisica, predominanza dentro l’area di rigore…”.

Il tuo parere su Reijnders e Musah?

“Vediamo a quali cifre si arriva. Ormai il mercato vede il dominio totale delle inglesi: non c’è partita. Se vogliono un calciatore, riescono sempre a prenderlo senza problemi”.

Come è accaduto con Tonali…

“Non si poteva dire di no a quell’offerta, questo va detto. Però credo rappresenti un po’ l’emblema del cambiamento che ha caratterizzato ultimamente il Milan. A distanza di un mese, non ho ancora compreso come mai sia stato allontanato Maldini. Non mi stupisce si sia scelto di dar via a cuor leggero una potenziale bandiera. Ma è un parere mio”.

Daresti una seconda chance a De Ketelaere?

“Sì, perché è giovane e talentuoso. Lo terrei in rosa e rifiuterei ogni possibile prestito o cessione. Gli esempi li hai in casa: nel 2021 nessuno credeva in Leao o Tonali. L’anno dopo hanno portato il Milan a vincere lo scudetto”.

Hai vissuto in prima persona Berlusconi. Il tuo primissimo ricordo di lui?

“Lo ricordo come una persona unica. Quando veniva a trovarci durante gli allenamenti, parlava con noi dello staff e - con me in particolare - ci confrontavamo sul rendimento dei nostri portieri. Aveva grande competenza e si poneva al tuo livello, mettendoti sempre a tuo agio. Per questo ha vinto tutto quello che c’era da vincere con i rossoneri”.

Il tuo giudizio su Sportiello, arruolato come vice-Maignan?

“Il calcio moderno impone portieri abili con i piedi. Maignan è unico in questo. Sportiello possiede anche questa caratteristica in maniera accentuata. Il parco portieri dei rossoneri, eventualmente con Mirante da terzo, è di altissimo livello”.