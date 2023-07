ESCLUSIVA MN - Cerruti: "Scamacca e Morata non mi convincono, punterei su Amdouni. Tonali? Avrei ceduto Theo"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In merito al mercato in casa Milan, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Alberto Cerruti, giornalista e saggista. Ecco le sue parole.

Tra tutti i nomi fatti in chiave attacco Milan, qual è - a tuo giudizio - quello più allettante?

“Tutti i nomi che ho sentito, Scamacca e Morata compresi, non mi convincono chissà quanto. Fossi nel Milan, punterei su Amdouni del Basilea: è giovane e si è messo in luce agli Europei Under 21”.

Fronte centrocampo invece? Dopo Loftus-Cheek, i rossoneri potrebbero prendere Musah e Reijnders…

“Io parto dal principio e dico che non si sarebbe mai dovuto cedere Tonali. Era giovane, milanista e talentuoso. Il Milan non troverà mai nessuno in giro come lui”.

Una cessione eccellente era inevitabile…

“Avrei ceduto Teho Hernandez. Con Tonali, a mio avviso, è stato fatto un errore e i rossoneri non riusciranno a rimpiazzarlo facilmente, per i motivi che abbiamo detto prima”.

Al Milan converrebbe provare a superare l’Inter nella corsa per Frattesi?

“Frattesi è un ottimo giocatore, ma - tornando al discorso Tonali - non lo potresti rimpiazzare con lui. Qualora il Milan insistesse, sarebbe soltanto per disturbare eventualmente l’Inter”.