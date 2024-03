esclusiva mn Chukwueze da chi l'ha visto da vicino: "Miglior africano in Spagna, vedrete ora che si è sbloccato"

A Verona si è sbloccato Samuel Chukwueze, che ha trovato uno stupendo primo gol in Serie A. Il nigeriano per la verità aveva già segnato altre due reti, in Champions League contro Borussia Dortmund e Newcastle, quest'ultima rete pesante perché è valsa il passaggio in Europa League. L'esterno ex Villarreal è stato fin qui l'acquisto estivo che ha stentato di più ma l'ultima prova porta ottimismo in vista del decisivo rush finale. Per commentare i primi mesi di Chukwueze abbiamo contattato chi lo ha visto da vicino per anni, il collega nigeriano Morakiyo Abodunrin di The Nation, nonché ex dipendente della federazione nigeriana quando il rossonero era una giovane promessa dell'Under 17, con cui ha vinto il Mondiale di categoria.

Domenica è arrivato il primo gol in Serie A di Chukwueze. Si aspettava queste difficoltà nell'impatto al calcio italiano?

"Non esattamente, perché non proveniva da un campionato di basso livello ma da LaLiga, mettendosi peraltro in mostra con il Villarreal. Nessuno avrebbe pensato che ci sarebbero voluti mesi prima di vederlo segnare il suo primo gol in A col Milan. Conosco molto bene il vostro campionato e il Milan è uno dei club che più ammiro, quindi sono consapevole di quanto possa essere difficile ambientarsi e giocare in un torneo così difficile. Spesso si sottovaluta il fatto che Chukwueze non sia un attaccante bensì ma un'ala, quindi non possiamo giudicarlo davvero in base al numero di gol segnati finora".

Qual è la percezione che si ha attualmente su Chukwueze?

"È considerato uno dei migliori giocatori della sua generazione. Ha fatto parte della nazionale campione del mondo U17 insieme a Victor Osimhen nel 2015 e da allora non si è più fermato. È stato uno dei migliori giocatori della Nigeria della Coppa d'Africa 2019 in Egitto, dove la Nigeria ha chiuso terza. Il fatto che giocasse con continuità nel Villarreal e che abbia fornito grandi prestazioni contro giganti come Real Madrid e Barcellona ​​la dice lunga su quanto sia bravo".

Cosa è cambiato rispetto al Villarreal?

"Come ho detto prima, giocare in Italia è qualcosa di diverso per qualsiasi giocatore proveniente da altri campionati. Chukwueze ama giocare con la palla, ha uno stile offensivo sull'ala e difficilmente i difensori avversari in Serie A gli concedono libertà. Un dettaglio che va considerato è che Chukwueze era fuori per infortunio pochi mesi dopo il suo arrivo al Milan. Inoltre, Pioli ha un'altra opzione in Christian Pulisic che ha giocato bene nella stessa posizione di Chukwueze. Ma come ha ammesso lo stesso Chukwueze dopo aver segnato il suo primo gol in Serie A contro il Verona, è sempre pronto a dare il massimo ogni volta che verrà chiamato in causa".

È un giocatore da Milan?

"Non ho dubbi che abbia le potenzialità per eccellere al Milan. Inoltre ha un contratto fino al 2028 e ha il termpo per dimostrare il suo valore. Una volta che l'allenatore troverà il modo di utilizzarlo anche in mezzo ad altri giocatori di talento, Chukwueze farà bene con i rossoneri. Credo sia destinato a crescere bene, naturalmente infortuni permettendo. Dategli modo di superare la fase d'adattamento iniziale e dimostrerà quanto sia da Milan".

L'hai osservato da vicino sin dall'Under 17 campione del mondo. Che ricordi hai di Chukwueze giovane promessa?

"Fin dai suoi primi giorni con la nazionale giovanile nigeriana, Chukwueze ha dimostrato di essere un giocatore concentrato e ambizioso. Ovviamente nessuno può negare il fatto che sia un giocatore così talentuoso, eppure è sempre disposto a imparare e ad adattarsi al nuovo ambiente. È stato ingaggiato dal Villarreal nel 2017 per la squadra giovanile, ma pochi mesi dopo ha iniziato a giocare per la prima squadra. restandoci in pianta fissa per 5 anni, venendo giudicato come il miglior giocatore africano de LaLiga. È un giocatore che mi ha colpito da subito per la sua resistenza e la sua forza. In particolare ricordo come si riprese in fretta da un infortunio prima del Mondiale U17 in Cile per poi diventare uno dei migliori giocatori del torneo: scarpa di bronzo dietro Victor Osimhen e il tedesco Johannes Eggestein".