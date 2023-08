esclusiva mn - Cinquini: "Mercato strepitoso del Milan. Pioli mi ha detto che..."

vedi letture

In merito al mercato del Milan, la redazione di Milannews.it ha intervistato telefonicamente in esclusiva Oreste Cinquini, direttore sportivo e primo mentore assoluto di Stefano Pioli. Ecco le sue parole:

Il tuo giudizio rispetto al mercato del Milan?

“È stato fatto qualcosa di strepitoso. Tutti giocatori giovani, con esperienza internazionale. Non ho nessun problema bel battezzare il Milan la regina assoluta del mercato”.

Il giocatore da cui ti aspetti il miglior impatto sulla Serie A?

“Io dico tutti. In più la società è stata straordinaria a consegnare a Stefano (Pioli ndr) tutta la base nuova entro la tournée, così il gruppo si è subito amalgamato al meglio. Bisogna essere anche onesti nel dire che l’incasso derivato dalla cessione di Tonali a inizio mercato ha agevolato tutte le pratiche”.

Senza Maldini e Ibra rischia di essere un Pioli un po’ più “solo”?

“Ho lanciato Stefano come allenatore al Bologna e l’ho portato a Parma. Ha uno staff preparatissimo e le spalle iper larghe. Pieno rispetto per la storia del Milan, ma Pioli è tutto fuorché uno che ha bisogno di appoggi. Sa adattarsi a ogni situazione e cambiamento”.

Avete parlato di De Ketelaere?

“Sì e Stefano ha ottima considerazione del giocatore, ritiene che non sia diventato scarso all’improvviso. E, di fatto, il talento del giocatore c’è”.

Avete anche parlato di un possibile prestito all’Atalanta?

“Su questo posso dare la mia opinione: potrebbe far bene a entrambe le parti. Il calciatore può rilanciarsi a livello mentale e il Milan giovare di ciò”.

I rossoneri sono i favoriti per lo scudetto?

“Se la giocheranno da protagonisti. In Champions invece dipenderà dal girone che capita. Ma Stefano me lo ha detto: ci sono tutti i presupposti per fare un a grande stagione”.

Ora la priorità del Milan è sfoltire…

“Lo stanno facendo abbastanza bene. Perfetto il piazzamento di Rebic in Turchia. Sarà un po’ più ostico Origi perché non ha gran mercato”.

I rossoneri hanno chiuso qui il mercato o dobbiamo attenderci altri colpi in entrata?

“Per me il Milan, fino alla fine, se potrà, prenderà un’altra punta. Pioli mi ha parlato molto bene di Okafor, giocatore che conosco e che è molto dinamico. Ma penso che ai rossoneri serva anche in aggiunta una punta un po’ più simile a Giroud. Vedremo cosa accadrà. Non manca molto”.