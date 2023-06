ESCLUSIVA MN - Concas: "Sportiello si è conquistato il Milan passo dopo passo. Avrà grandi motivazioni"

MilanNews.it

In merito all’approdo in rossonero di Marco Sportitello, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Fabio Concas, compagno di squadra dell’estremo difensore meneghino ai tempi del Carpi (stagione 2012-2013).

Che tipo di portiere acquista il Milan?

“Un portiere con grandi motivazioni. Ha fatto la sua gavetta e si è conquistato il Milan passo dopo passo. Non c’è che da essere fieri per lui”.

Che tipo di presenza è all’interno dello spogliatoio?

“È una presenza viva. Quando eravamo insieme a Carpi lui era molto giovane, non poteva considerarsi un leader. Con il tempo però è cresciuto. Arriva al Milan con oltre 200 presenze in Serie A, ragazzi…”.

Quali ragioni potrebbero averlo indotto a sposare la causa rossonera? Sarà secondo portiere…

“Dietro a un top totale come Maignan. Ci sta, a un certo punto della propria carriera, fare una scelta di questo tipo. Ma non è detto che non giochi affatto. C’è anche la Coppa Italia, per esempio”.

Un aneddoto che ti lega a lui?

“Mi piacerebbe poterci risentire. Adesso è qualche anno che non capita, anche per motivi geografici: lui è di Bergamo, io di

Genova. In ogni caso, è l’emblema del fatto che la meritocrazia nel calcio esiste”.