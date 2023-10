esclusiva mn - Cornacchini: "Il Milan è meritatamente primo in classifica. Sportiello degno sostituto di Maignan"

In merito all’attualità rossonera, la redazione di Milannews.it ha intervistato telefonicamente in esclusiva Giovanni Cornacchini, ex calciatore del Milan nella stagione 1991-1992. Queste le sue parole:

Gli aspetti tattici legati al Milan che ti hanno segnato maggiormente dall’inizio della stagione? I rossoneri sono meritatamente primi in classifica?

“Sì, il calcio in questo caso è giusto. Il Milan è meritatamente primo in classifica. Rispetto alla scorsa stagione, ma anche rispetto a quella dello scudetto, vedo una squadra molto più propositiva e a vocazione offensiva, come impone il calcio moderno”.

Cosa cogli di inedito nella fase offensiva applicata dal Milan?

“È una fase offensiva corale, perché tutti costruiscono e tutti partecipano. Io penso che, il definitivo compimento, lo si è avuto con l’acquisto di Reijnders e Pulisic. Inoltre, quando hai tra i pali uno come Maignan, parti sempre da una condizione di vantaggio. Anche, e soprattutto, quando imposti da dietro”.

Sportitello sarà all’altezza di sostituirlo contro la Juve?

“Non nascondo la polvere sotto i tappeti: senza Maignan e Teho Hernandez, sulla carta, parti in una posizione di svantaggio rispetto alla Juve, che verrà a giocarsela al massimo a San Siro per rimanere ancorata nelle prime posizioni…”.

Reputi l’organico del Milan non all’altezza, in riferimento alle “seconde linee”?

“Assolutamente no. Sportitello è un degno sostituto, per esempio. Poi, grazie al turnover, abbiamo riscoperto un Adli in ottima forma. Però un conto è giocarsi Milan-Juventus con Maignan e Theo Hernandez, un altro è senza di loro…”.

Reputi il match con la Juventus già decisivo in chiave scudetto?

“È una sfida che ha il sapore di scudetto, ma non è decisiva. Mancano ancora troppe partite. In chiave tricolore, per me, le favorite sono le due milanesi insieme ai bianconeri”.