esclusiva mn - Cornacchini: "Per la punta il Milan deve puntare su un nome internazionale. Scelta di Reijnders perfetta per il 4-3-3"

Con il mercato rossonero che continua a stupire, anche dopo l'acquisto di Reijnders, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva l'ex giocatore del Milan Giancarlo Cornacchini, che ha vestito la maglia del Diavolo nella stagione 1991-1992. Queste le sue parole sul mercato e sul modulo che potrebbe adottare Pioli.

Su quale profilo dovrebbe puntare il Milan nella ricerca della prima punta?

“Su un nome internazionale, affermato. Tra quelli che ho sentito, sceglierei proprio uno con questo tipo di caratteristiche. Anche perché è in linea con la campagna acquisti che sta facendo il Milan: giocatori internazionali, che hanno già esperienze in top club significative”.

Acquisti orientati al disporsi con il 4-3-3?

“Sì, per me Pioli vuole questo. E, in questo senso, la scelta di Reijnders da perno centrale cozza a pennello”.

Cederesti o tratterresti De Ketelaere?

“Io lo terrei. Mi sembra un giocatore notevole, con qualità soltanto inespresse. Può fare la differenza al Milan”.

In generale scontata la tua soddisfazione rispetto agli acquisti del Milan…

“Sono tutti ottimi giocatori. Così come gli obiettivi. È un Milan top club europeo al 100%”.

A proposito: a quali obiettivi stagionali possono puntare oggettivamente i rossoneri?

“Secondo me a vincere un trofeo. Il Milan può e deve porsi questo obiettivo. Che sia scudetto, Coppa Italia o Champions”.