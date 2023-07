ESCLUSIVA MN - Costi: "Al Milan servono giocatori che saltino l'uomo. Se passa a 3 in mezzo..."

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

In merito al mercato in chiave Milan, la nostra redazione ha intervistato in esclusiva Giandomenico Costi, ex calciatore rossonero (1990-1991) e navigato direttore sportivo.

Tra tutti i nomi fatti in chiave offensiva, qual è quello che ti convince di più?

“Secondo me al Milan servono giocatori che saltino l’uomo e creino superiorità numerica davanti. Proprio come vuole Pioli”.

Quindi il tuo gradimento è più esplicito verso Chukwueze e Pulisic…

“Esatto. Per il cacio di Pioli sono perfetti. Bisogna però anche ricercare l’equilibrio…”.

In che senso?

“Il Milan ha perso Tonali e deve anche pensare a come supportare il tipo di mole di costituzione e interdizione che era in grado di crearti. Bisogna sopperire a questo tipo di lacuna”.

E qui giungiamo ai nomi di Reijnders e Musah…

“Tutto sta in come vorrà far giocare il Milan Pioli. Se passa a tre centrocampisti in mezzo, vuol dire che intende valorizzare gli esterni offensivi in attacco. Del resto te lo puoi anche permettere: con Leao e Giroud, il Milan ha - per esempio - messo in serie difficoltà in due partite il Napoli nell’ultimo anno”.

Hai praticamente scoperto Giuntoli come direttore sportivo ai tempi del Carpi: a tuo avviso, con lui, la Juve torna a essere una rivale concreta per il Milan in chiave scudetto?

“Cristiano è un grandissimo conoscitore di calcio e il picco più alto lo abbiamo visto quest’anno, con lo scudetto a Napoli. Credo proprio che non ci impiegherà molto a risollevare i bianconeri”.