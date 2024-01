esclusiva mn - Cuoghi: "Al Milan e Leao manca continuità: da Rafa mi aspetto minimo 10 gol. Pioli? Aspettiamo la fine dell'anno"

Il Milan, dopo il pareggio interno per 2-2 contro il Bologna e la seguente vittoria dell'Inter in casa della Fiorentina, ha visto le possibilità di rimonta scudetto affievolirsi ulteriormente. Ora i rossoneri si trovano sì terzi ma nella terra di nessuno: il lato positivo è che c'è un ottimo vantaggio sul quinto posto. La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Stefano Cuoghi, ex calciatore rossonero. Le sue parole.

Per quali ragioni il Milan in questa stagione risulta spesso tanto altalenante?

“Manca continuità, è un problema oggettivo da tenere in considerazione e da risolvere definitivamente, essendo ormai a febbraio. Così facendo, non si può pensare a traguardi ambiziosi”.

Cosa occorre a Leao per diventare definitivamente trascinatore e leader dei rossoneri?

“Manca la continuità anche in questo caso. Ma, soprattutto, un fattore che non dobbiamo trascurare: occorre che segni più gol, per le caratteristiche che ha e per le ragioni per il tipo di gioco che sviluppa il Milan. Non può segnare così poco. Da uno come lui ci si aspetta come minimo 10 gol”.

A proposito: Pioli merita, dal tuo punto di vista, la riconferma nella prossima stagione?

“Bisogna aspettare il termine dell’annata, indipendentemente da come andrà a finire, anche in caso di esito positivo. Credo sia necessario interrogarsi, anche con la società, se la fiamma sia ancora accesa o meno. Gli stimoli, reciprocamente, giocheranno una parte fondamentale”.

Come vedresti, in prospettiva, Zirkzee con la maglia del Milan?

“Sta facendo benissimo con il Bologna e sarebbe interessante come centravanti del Milan. Però, attenzione: ai rossoneri occorre, sin da subito, una prima punta che segni tanti gol, come Lautaro con l’Inter. Chiaro che nessuno potrebbe prevedere il suo impatto sul Milan”.