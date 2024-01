esclusiva mn - D.Canovi: "Pioli non è in discussione, il Milan può vincere l'Europa League. Terracciano? Operazione intelligente"

vedi letture

In merito al mercato in casa Milan, abbiamo raggiunto in esclusiva Dario Canovi, procuratore sportivo e intermediario di mercato. Ecco le sue parole:

Entro la fine del mercato, il Milan potrebbe acquistare un difensore?

“Uno, così come più. Mai dire mai. È normale che un club come il Milan si guardi intorno e cerchi di cogliere alcune occasioni favorevoli, anche last minute. Poi certi discorsi, eventualmente, si possono anche approfondire in seconda battuta in estate. Però ho la sensazione che manchi troppo poco. Già è difficile sostituire i giocatori di blasone che vanno via in estate, figuriamoci a gennaio. Cedere calciatori importanti, per alcune squadre, può diventare un problema”.

Terraciano è un calciatore, a tutti gli effetti, da Milan?

“Questo ce lo deve dimostrare lui. Io posso limitarmi, per ora, a giudicare l’operazione: secondo me è stato molto intelligente, oltre che conveniente economicamente, investirci. Il resto lo vedremo con il tempo”.

Ti risulta che i rossoneri stiano concretamente pensando a Conte per la prossima stagione?

“Quando una voce comincia a essere sempre più intensa è normale non trascurarla. Però non mi risulta che Pioli, specie dopo i recenti risultati, sia in discussione. Potrebbe nuovamente guadagnarsi la permanenza con i fatti, sul campo”.

Il Milan può ambire realmente allo scudetto?

“Anche qui: mai dire mai. Non c’è aritmetica che abbia ancora condannato il Milan. Però la sensazione è che la squadra più forte sia l’Inter. I rossoneri dovrebbero e potrebbero stupirci, come sono stati in grado di fare due anni fa”.

Ti convince, in prospettiva, il progetto societario del Diavolo?

“Io avevo e ho ottimi rapporti con Massara e li ho, oggi, con Moncada. Il Milan ha le idee chiare su come restare sulla cresta dell’onda per lungo tempo”.

Una delle operazioni dell’attuale management del Milan è stato l’investimento, nel ruolo da dirigente, del brand Ibrahimovic. È un fattore che deve fungere da stimolo in una competizione internazionale come l’Europa League?

“Ibra o non Ibra, il Milan ha un organico competitivo e ben attrezzato. Può sicuramente ambire a vincere l’Europa League. Penso sia diventato tra i principali obiettivi stagionali”.