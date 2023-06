ESCLUSIVA MN - Dalla Bona: "Tonali? Sarà più il Milan a mancare a lui che viceversa. Loftus-Cheek? Buon acquisto per i rossoneri"

MilanNews.it

La redazione di MilanNews ha intervistato in esclusiva Samuele Dalla Bona che con il Milan vinse la Champions League e la Coppa Italia nel 2003.

Ciao Samuele, sei sorpreso dal passaggio imminente di Sandro Tonali dal Milan al Newcastle?

"In realtà sono molto sorpreso perché Sandro è un giovane che si stava affermando nel Milan, non in una squadra qualunque. Vista la giovane età pensavo potesse diventare una bandiera del Milan però come con Gigio Donnarumma credo che un giorno sarà più il Milan a mancare a Sandro che vice versa..."

Per sostituirlo è in arrivo Ruben Loftus-Cheek, che come lei nel 2002 lascerà il Chelsea, Londra e la Premier League per vestire la maglia rossonera. Cosa pensa del nuovo acquisto?

"Loftus-Cheek con Sarri (nel 2018-19 ndr) giocava bene ed era forte poi però non l'ho più visto tanto. Potrebbe essere un buon acquisto per il Milan anche se secondo me Milinkovic-Savic..."

Tra l'inglese, Frattesi e Milinkovic-Savic lei si sarebbe quindi buttato sul sergente?

"Sì, io questo punto avrei preso Sergej che è un giocatore di assoluto valore. Fa tanti gol, assist e gioca a tutto campo...sarebbe un gran colpo per il Milan."

Secondo te con Paolo Maldini ancora direttore dell'area tecnica la sua cessione sarebbe avvenuta?

"Non credo, Paolo Maldini è un vincente che voleva vincere anche da dirigente quindi Tonali non l'avrebbe mai venduto. Detto questo, non conosco il vero motivo della rottura tra Maldini e la società. L'unica cosa che posso dire è che Maldini è un icona in tutto il mondo. Però come tutti sappiamo l'ex capitano rossonero ha grande personalità e se c'è stato questo allontanamento, che secondo me è immeritato, sarà sicuramente successo qualcosa di forte..."

Viste le difficoltà in Premier League di tanti giocatori italiani come Alberto Aquilani e Gianluca Scamacca pensa che Tonali potrà invertire questa tendenza a St James' Park?

"Credo che per le caratteristiche che ha, Sandro possa far bene in Inghilterra. Poi però sarà il campo a parlare. La Premier è certamente un campionato diverso con ritmi differenti ma bisogna anche dire che in Italia c'è decisamente più pressione. Magari potrà rivedersi i miei clip ai tempi del Chelsea (ride ndr)..."

Sam, se Pioli non dovesse rimanere lei su quale allenatore punterebbe?

"Mi auguro che il club punti su Conte, un allenatore che ti fa migliorare, porta ordine in tutti i sensi e poi è un vincente. Il Milan ha moltissimi giovani che Antonio potrebbe far rendere tirare fuori il meglio. Non conosco i piani del Milan ma certamente Conte sarebbe un super colpo..."

di Alessandro Schiavone