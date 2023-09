esclusiva mn - Damiani: "Bene Adli a Cagliari, anche Pioli è soddisfatto. Scudetto? Può succedere di tutto"

vedi letture

In vista del match tra Milan e Lazio, la redazione di Milannews.it ha intervistato in esclusiva Oscar Damiani, doppio ex della partita (tra il 1982 e il 1984 tra le fila rossonere, nella stagione 1985-1986 tra quelle biancocelesti). Ecco le sue parole:

Che tipo di partita ti aspetti a San Siro?

“Un bel test match per il Milan. Ho visto molto bene i rossoneri a Cagliari: molto bene i giocatori che, sin qui, hanno avuto meno minutaggio: un bel segnale per Pioli”.

Tra essi, si è distinto Adli. Possiede uno spessore tale per poter fungere da regista titolare del Milan?

“A me a Cagliari è piaciuto. È bello quando un calciatore, quando non ha tanto spazio, cerca di sfruttare le chance che ha a disposizione per convincere l’allenatore. Anche Pioli si è dichiarato soddisfatto, se non sbaglio”.

L’attacco invece?

“Chukwueze lo conosciamo dai tempi della Liga, Pulisic non ha bisogno di presentazioni e, restando alla partita di Cagliari, secondo me ha fatto anche bene Okafor. Ovvio che possieda caratteristiche diverse da Giroud, ma la stagione è lunga e ci sarà tempo e modo per vedere all’opera tutti”.

Jovic compreso?

“Tutti quanti verranno chiamati in causa. Il Milan disputa tre competizioni e giocherà ogni tre giorni”.

A tuo avviso la lotta scudetto è aperta?

“Quest’anno ci sono tante squadre che possono giocarsela. Io, oggi come oggi, non escludo nessuna. Inter, Milan, Napoli, Juventus, le due romane, l’Atalanta… può succedere davvero di tutto”.