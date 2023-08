esclusiva mn - Damiani: "Furlani e Moncada hanno fatto un capolavoro. Che bravo Reijnders"

In merito al mercato del Milan, la redazione di Milannews.it ha contattato telefonicamente in esclusiva Oscar Damiani, noto agente e calciatore rossonero tra il 1982 e il 1984. Ecco le sue dichiarazioni:

Secondo te il Milan è al completo o arriveranno altri calciatori?

“Tutto può succedere, ma mi sembra che la squadra sia al completo così”.

Ti aspettavi un impatto così significativo sul mercato da parte dei rossoneri, dopo la dipartita di Maldini e Massara?

“Francamente sì, perché Moncada e Furlani sono due personalità che sanno il fatto loro. C’è poco da dire: hanno fatto un capolavoro”.

Il nuovo calciatore che potrebbe avere l’impatto migliore sulla Serie A?

“Conosco tutti quanti i giocatori. Io dico che il Milan si è assicurato uno dei potenziali migliori centrocampisti d’Europa prendendo Reijnders. Ragazzo giovane, ma duttile, propositivo e con grandissima personalità”.

Ti spiacerebbe per la cessione di De Ketelaere?

“Per me è meglio per lui andare altrove. Questa stagione sarebbe stato chiuso. Per far partire dell’organico del Milan attuale ci va grande personalità e lui, purtroppo, non l’ha ancora acquisita. Con tutta onestà, l’Atalanta mi sembra la piazza ideale per il belga”.

Con quale modulo pensi giocherà Pioli? 4-2-3-1 o sterzata decisa verso il 4-3-3?

“Per me non conta il modulo per Pioli e lo abbiamo visto soprattutto durante l’anno dello scudetto. Per lui sono più importanti i movimenti dei singoli calciatori con e senza palla. È questa la forza del suo Milan. Guardate, tra i nuovi acquisti, Okafor: è una punta, ma dinamica, che si esalta svariando…”.

Reputi i rossoneri competitivi per lo scudetto?

“Reputo il Milan competitivo per lo scudetto e anche per la Champions. Secondo me il Milan darà filo da torcere a ogni suo avversario”.