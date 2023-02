ESCLUSIVA MN - Damiani: "Il ritorno di Maignan aiuta tutti. Atalanta? Ci vorrà il miglior Milan"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Oscar Damiani, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a MilanNews.it. Di seguito le domande e le risposte:

Signor Damiani, che scontro sarà quello fra Milan e Atalanta?

“Il Milan ha vissuto un momento difficile ma capita un po’ a tutti. La squadra ha ben recuperato, si sta comportando bene e contro l'Atalanta dovrà giocare una grande partita. Sarà un match difficile come negli ultimi anni, per questo ci vorrà il miglior Milan. Se la squadra non sarà al 100%, la sfida contro la formazione di Gasperini sarà ancor più complicata”.

E quello di Champions League contro il Tottenham in programma il prossimo 8 marzo?

“La gara contro il Tottenham sarà difficile. Francamente non vedo il Milan favorito. Credo che, nonostante il risultato dell’andata, per la qualificazione ai quarti siamo sul 50-50%. Il Tottenham in casa è forte, le squadre inglesi giocano ad un ritmo forsennato. Pioli dovrà essere bravo a fare qualche ripartenza cercando un gol. Se si penserà soltanto a difendersi sarà molto dura”.

I rossoneri hanno un passo in più per l'accesso alla prossima Champions League?

“Il Milan può classificarsi nelle prime quattro posizioni. Penso che le due squadre milanesi abbiano l’organico migliore fra quelle che stanno lottando per la Champions League. Da loro ci si aspetta un girone di ritorno tale da permettergli di centrare questo obiettivo”.

Finalmente il rientro di Maignan...giusto schierarlo già domenica sera?

“Tatarusanu ha fatto il proprio dovere, non è che ci si potesse aspettare qualcosa di più. Se Maignan sta bene, il Milan ne esce rinforzato ovviamente. Soltanto lui può conoscere la propria condizione atletica. Il suo ritorno non può che essere un qualcosa di positivo per tutta la squadra”.

Come giudica il rendimento di Rafael Leao?

“Le prestazioni di Leao sono state discrete, ha solo bisogno di sbloccarsi e fare gol. Può capitare un momento in cui sei meno in condizione e le cose ti riescono meno bene. Non credo che questa situazione sia da imputare al rinnovo con il Milan. Quando un calciatore va in campo non pensa al contratto”.

Che aiuto potrà dare Ibrahimovic da qui al termine della stagione?

“Se Ibrahimovic è in condizione può dare un aiuto, anche dal punto di vista della personalità. Non conosco bene il suo stato di forma ma se Pioli lo farà giocare vorrà dire che sta bene”.