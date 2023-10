esclusiva mn - De Vecchi: "Milan-Juventus importante, ma non decisiva. Sportiello ok, peserà di più l'assenza di Theo"

vedi letture

In merito all’imminente match tra Milan e Juventus e all’attualità in chiave rossonera, la redazione di Milannews.it ha intervistato in esclusiva Walter De Vecchi, ex calciatore rossonero, nonché ex allenatore delle formazioni giovanili del Diavolo. Queste le sue parole:

Che tipo di match ti aspetti tra Milan e Juve?

“Molto importante, ma lasciatemi dire una cosa: non decisivo”.

Per il fatto che al Milan mancheranno Maignan e Theo Hernandez?

“No, perché comunque Sportiello ha dimostrato di essere un sostituto notevole. L’assenza di Theo, per me, peserà di più, ma non è questo il punto. Fronte Juve infatti anche ci sono delle incognite derivate dalle nazionali. Vedremo come staranno infatti Vlahovic e Chiesa. Però, quello che intendo, è che siamo solo all’inizio. Non si può parlare di un match già decisivo”.

Per quali ragioni il Milan crea tanto ma capitalizza poco?

“Non sono così tanto d’accordo. I gol sono arrivati e arriveranno. Oltre a Giroud, ha segnato anche il suo sostituto numero uno Okafor. Poi c’è Leao, in continua ascesa. Come non citare inoltre Pulisic? Ha fatto un gol meraviglioso con gli Stati Uniti. E poi ci sono altri due aspetti…”.

Prego...

“I gol dei centrocampisti. Questa è una squadra in grado di andare in rete con più giocatori. Occhio a Musah, per esempio. E poi anche Reijnders: non ha ancora segnato, ma prestissimo troverà il gol, ne sono certo. Lo ha nelle corde”.

Sei fiducioso anche in ottica Champions League?

“Il Milan ha tanto da rimproverarsi per lo 0-0 con il Newcastle, ma nulla è ancora deciso. Ci sono infatti ancora tante partite davanti. Per la condizione di forma attuale, i rossoneri mi sembrano tutto fuorché in una posizione di svantaggio”.