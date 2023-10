esclusiva mn - Delio Rossi: "Con il Genoa match tosto. Serviva uno sforzo in più per il centravanti"

Questa sera alle 20.45, al Marassi, il Milan è atteso dal Genoa che è sicuramente una delle squadre rivelazione del campionato e ha già messo in difficoltà diverse "grandi" del campionato. Per parlare della sfida la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva l'ex allenatore del Grifone (stagione 1999-2000) Delio Rossi. Le sue parole.

Che tipo di match ti aspetti a Marassi?

“Tosto e combattuto. Anche perché il Milan ha speso molte energie a Dortmund. I rossoneri non devono adagiarsi”.

Come ti spieghi le tante occasioni da gol, anche clamorose, che sta fallendo il Milan?

“Io penso che dovevano fare qualche sforzo in più per prendere un centravanti. Giroud ha fatto una grandissima carriera ma, se lo analizziamo, è sempre stato più un attaccante di manovra rispetto che un goleador. Jovic e Okafor? Anche loro non sono centravanti puri”.

Chi avresti preso?

“Al Milan serve uno come Lukaku. Una punta di quello spessore lì”.

Sotto quali aspetti la squadra di Gilardino potrebbe insidiare i rossoneri?

“Mi piace come imposta tatticamente le partite Gilardino. Studia l’avversario e si schiera sempre in funzione di esso. Sicuramente con le ripartenza e con l’estro di Gudmundsson: aperta parentesi, gran bel giocatore!”.

Quanto inciderà il fattore ex per Messias?

“Siamo a livelli di professionismo molto elevati. Sicuramente giocherà la sua parte, ma - al fischio di inizio - penso proprio che si azzererà tutto”.

Chi è maggiormente in pole per lo scudetto? Milan o Inter?

“Io dico Inter. Davanti hanno qualcosa in più. Nel calcio, a fare la differenza sono sempre i gol che fai in più rispetto agli avversari”.