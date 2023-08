esclusiva mn - Di Gennaro: "Milan, serve un degno sostituto di Theo. CDK? Ha bisogno di un contesto con meno pressioni"

Riguardo all’attualità in chiave rossonera, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Antonio Di Gennaro, attualmente opinionista televisivo ed ex vice allenatore rossonero (2001). Ecco le sue parole:

Il Milan è al completo oppure ci sono altri acquisti da aspettarsi?

“Secondo me la base più significativa è stata costruita. Dopodichè potrebbero aprirsi altre piste…”.

Dove?

“Sicuramente sulla corsia di sinistra. Occorre certamente un degno sostituto di Theo Hernandez. Poi, in caso uscisse Krunic, servirebbe un centrocampista. Inoltre anche una prima punta con caratteristiche simile a Giroud potrebbe occorrere. Okafor è più un attaccante che cerca l’esterno. Al Diavolo occorre una punta”.

Come potrebbe schierarsi tatticamente il Milan la prossima stagione?

“Ci sono tantissime opzioni. Pioli può fare il 4-2-3-1 e, con il rientro di Bennacer, potrebbe pensare concretamente di farlo. Ma con gli acquisti fatti può schierarsi benissimo con il 4-3-3. Ci sono tantissime opzioni da sfruttare e il tecnico rossonero le sta sperimentando tutte”.

De Ketelaere è un investimento fallito?

“Non la metterei su questo piano. De Ketelaere ha bisogno di un contesto con meno pressioni per potersi esprimere al top. Io ho commentato varie partite del Belgio e vi assicuro che il talento c’è. E poi ne gioverebbe anche il Milan…”.

Sotto quali punti di vista?

“In caso di rivendita futura - per come è stata impostata la trattativa - capitalizzerebbe una piccola plusvalenza dall’Atalanta. Per quali ragioni voltare lo sguardo dall’altra parte?”.

A quali obiettivi stagionali può ambire il Milan di Pioli?

“Io credo che il Milan debba ambire allo scudetto. E in Champions non dimentichiamoci che l’anno scorso è arrivata in semifinale. È un risultato che sicuramente può ripetere e migliorare. Io partirei con queste ambizioni. Quando si parla di Milan, si parla sempre e solo di contesto top”.