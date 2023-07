ESCLUSIVA MN - Donati: "Milan, per l'attacco uno tra Morata e Scamacca. O entrambi. Tonali? Cifra che non si poteva rifiutare"

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

In merito al mercato estivo del Milan, la redazione di Milannews.it ha intervistato in esclusiva Massimo Donati, ex calciatore rossonero nella stagione 2001-2002. Ecco le sue parole:

Rispetto ai nomi fatti, qual è quello più congeniale per l’attacco del Milan?

“Tra tutti quelli fatti, mi viene da pensare a uno tra Morata e Scamacca. Oppure entrambi”.

Restringendo alla scelta tra i due: meglio Morata o Scamacca?

“Qualsiasi attaccante arriverà, dipenderà da come Pioli vorrà gestire Giroud. Se si cerca un attaccante compatibile tatticamente con Giroud, è meglio Morata. Se invece i rossoneri sono alla ricerca di un sostituto totale di Giroud, allora è meglio virare su un giovane alla Scamacca. Proprio in virtù di una ragione anagrafica anche”.

Pioli desidererebbe anche Reijnders e Musah…

“Insieme a Loftus-Cheek sarebbe un centrocampo mica da poco. Ho solo un dubbio…”.

Prego...

“I nomi circolano, ma il calcio è quello poi reale che si vede esprimere sul campo. Non so se i tre possano avere o meno difficoltà di adattamento al tatticismo della Serie A. Staremo a vedere”.

Il Milan ha perso molto tatticamente e tecnicamente senza Tonali?

“Sicuramente sì, Tonali era centrale per il tipo di gioco di Pioli. Però bisogna fare un discorso molto netto…”.

Prego...

“La cifra offerta non si poteva rifiutare. Con quanto ricavato, il Milan può effettuare investimenti davvero significativi sul mercato e costruire un organico per ambire a traguardi sempre più ambiziosi”.