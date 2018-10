ESCLUSIVA MN - Durante (ag. FIFA): "Con Paquetà c'è il rischio di un Gabigol-bis: vi racconto chi è il nuovo acquisto del Milan"

Il Milan e Gennaro Gattuso a gennaio avranno Lucas Paquetà come freccia in più al proprio arco. La redazione di MilanNews.it ha contattato Sabatino Durante, agente FIFA che vive in Brasile ed esperto di calcio sudamericano, per conoscere un po' di più il fantasista del Flamengo.

Che tipo di giocatore è Lucas Paquetà?

"Lo conosco da quando giocava nel settore giovanile. E' un ragazzo che ha talento, anche se si sta già parlando di nuovo Kakà. Non siamo a questi livelli. Questo è un ragazzo di 21 anni che ha una grandissima qualità nel piede mancino, ma non è uno scattista. E' difficile collocarlo in uno schema preciso. Secondo me è un trequartista, che assomiglia più ad una seconda punta. Non aspettiamoci un trequartista rifinitore o che si inserisce penetrando nella linea difensiva. E' un giocatore che prende il pallone con il corpo in verticale rispetto alla porta e molto spesso la gira a sinistra. Quindi il 4-2-3-1, giocando centralmente, potrebbe essere la sua posizione ideale. Può assomigliare più a Dybala, nel senso che sa giocare tra centrocampo ed attacco. Fisicamente sono molto simili, sono giocatori tecnici, che inventano sempre qualcosa con il pallone tra i piedi e se calciano in porta la prendono quasi sempre. Se uno deve per forza fare un paragone direi l'argentino della Juventus, anche se è sempre difficile fare un paragone. Al giorno d'oggi sui social è pieno di cretini che non rispettano la professione. Sono 40 anni che lavoro nel calcio, poi posso sbagliarmi come tutti".

Ha parlato di difficile collocazione tattica. Nel 4-3-3 di Gattuso in quale posizione potrebbe giocare?

"Nel 4-3-3 farebbe fatica in Europa, secondo me, perchè i centrocampisti devono fare qualità e quantità. Poi, ha 21 anni, può migliorare. Questo, però, è Paquetà in questo momento. Mezzala al posto di Bonaventura? Perchè, pensate che Paquetà sia meglio di Bonaventura? Paquetà può giocare in quella posizione in Brasile, non in Italia. In quel ruolo devi fare legna, lui non fa la fase difensiva come servirebbe da noi. Bisogna capire se il Milan è disposto a cambiare sistema di gioco per lui".

Vale i 35 milioni di euro che il Milan spenderà per assicurarselo?

"Se spendi 35 milioni di euro per un giocatore per farlo venire a 'studiare' su come giocare in un certo ruolo, per me hai sbagliato obiettivo. Se tu spendi quella cifra è perchè sei convinto che puoi calibrare la squadra per esprimere al meglio le qualità di questo giocatore. Se vale 35 milioni di euro? Se noi pensiamo che Paquetà sia più forte di Gabigol ci sbagliamo. C'è un solo anno di differenza. Gabigol è venuto in Italia con un curriculum di 150 partite al Santos e con 60-70 gol, titolare della nazionale Olimpica e come uno dei 22 della nazionale brasiliana. Paquetà ha avuto la possibilità di andare in nazionale una volta con Tite, giocando per altro non molto bene contro El Salvador. I numeri dicono che Gabigol era molto più forte, parlando quasi di due coetanei, ed ha fallito miseramente all'Inter. E' vero che va considerato che l'Inter con i giovani non ha avuto mai un grande feeling - e infatti io la chiamo l' 'Erode del calcio', però mi sembra evidente che spendere 35 milioni di euro per Paquetà è un investimento ad alto rischio. Poi nel calcio giudicare il valore dei giocatori è sempre difficile. Se poi il Milan ha la pazienza di aspettarlo, di costruirlo, come ha fatto con Pato, vedremo che giocatore diventerà. Se, però, arriva il Milan e si aspettano di aver trovato il nuovo Kakà, viene responsabilizzato eccessivamente e si fa il danno del giocatore e della squadra. E' un investimento che va guidato ed aspettato, perchè altrimenti potrebbe rivelarsi un flop".