ESCLUSIVA MN - Eranio: "Il Milan a Napoli è stato perfetto. Leao? Due grandi reti, ma può dare di più"

"Per il quarto posto secondo me un ruolo importante lo giocherà anche il turno di Champions, che ti può dare o togliere qualcosa. Vincere ti aiuta a vincere. Questo sarà un bivio dopo il quale si potranno sicuramente fare anche due conti. Tuttavia, penso che il Milan con questa determinazione, qualità e atteggiamento possa ottenere qualsiasi cosa. La differenza però la fa sempre la continuità e quest'anno la squadra ci ha mostrato un po' di discontinuità. Se da qui alla fine dovesse giocare in questo modo penso che non cI sarà nessun problema, anzi ci sarà da divertirsi".

"Per quello che abbiamo visto nel corso di questa stagione, diventa difficile fare dei calcoli. Certo è che il Milan visto ieri sera è stato perfetto. Non so se per ogni singolo giocatore si potrà ripetere una prestazione del genere, ma se dovesse esser così allora si può vincere anche la Champions League (ride, ndr). Nel calcio però si deve vivere di momenti. Dopo questo risultato, la squadra di Pioli ha azzerato le forze fino a qui viste dai partenopei. La gara di ieri ci ha fatto capire che di certo non c'è nulla".

"Prima del sorteggio di Champions League avevo dato vincente il Napoli, una squadra stratosferica che sta meritando il primato in Serie A. Ha fatto vedere qualcosa di straordinario ma già all'andata vinse contro il Milan non meritando i tre punti. A San Siro, se c'era una squadra che doveva vincere, era proprio quella di Pioli. Il Milan per esperienza forse ha qualcosa in più, riferendomi chiaramente alla storia. Credo che comunque per la qualificazione alle semifinali siamo sul 50-50".

Leao dopo due mesi complicati è tornato al proprio livello...

"Parliamo di un giocatore che per la fisicità e la forza che ha potrebbe rendersi molto più utile in fase di non possesso. Non ha fatto benissimo all'inizio della partita di ieri ma è normale che dopo il gol si sia sbloccato. Non è il Leao che abbiamo apprezzato l'anno scorso. Ha realizzato due grandi reti però può dare realmente di più. In certe partite il suo atteggiamento non è stato dei più positivi però metterei la firma se ogni partita dovesse giocare così".

Pensa che rinnoverà il proprio contratto con il Milan?

"Il rinnovo adesso spetta a lui e alla società. Il Milan deve fare due conti e capire se il giocatore potrà avere ancora dei margini di miglioramento. Sarà la società a decidere. Se in futuro si vorrà ancora vincere qualcosa, certi giocatori è chiaro che li devi tenere".

Brahim Diaz resterà al Milan o tornerà a Madrid?

"Diaz mi è sempre piaciuto per la forza e la qualità tecnica. Se il Real Madrid ha visto la prestazione di ieri penso che se lo riprenderà. Mi auguro chiaramente che non sia così perché parliamo di un giocatore in grado di spaccarti la partita in qualsiasi momento, a prescindere se giochi dal primo minuto o subentri dalla panchina".