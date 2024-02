esclusiva mn - F. Galli: "Nel Milan la squadra è con Pioli. Tattica? Io sono d'accordo col mister..."

Filippo Galli, ex calciatore rossonero, ha rilasciato una intervista esclusiva a MilanNews.it.

Come commenta la stagione del Milan fino ad ora?

"Forse è mancata un po' di continuità quest'anno. Il Milan ha sofferto di tutta una serie di infortuni che non gli hanno mai permesso di avere la squadra titolare in campo: è questa la ragione per cui si sono persi dei punti. Il Milan sta facendo bene. È vero che, a volte, si mette in difficoltà da solo, ma è spesso riuscito a recuperare e questo vuol dire che la squadra c'è, che è con l'allenatore, che ha voglia di fare".

È l'unica disponibile la strategia del segnare un gol in più dell'avversario?

"Non so se sia l'unica disponibile, ma sposo in toto il pensiero di mister Pioli perché credo che la miglior difesa sia l'attacco; o meglio: tenere palla, gestire i ritmi del gioco, poi se l'avversario dimostra di star meglio in tutti i sensi allora bisogna saper difendere, dimostrando attenzione e carattere".

Le sta piacendo questo nuovo Gabbia?

"Matteo è sempre stato un ragazzo molto attento e disponibile. Nel percorso del settore giovanile lui si era un po', diciamo così, ribellato all'idea che portavamo avanti già allora di costruire dal basso, di avere difensori che facessero gioco, tanto che lui da centrocampista fu spostato in difesa proprio per le sue qualità. È stato uno che ha sempre detto la sua, in maniera sempre molto corretta, limpida, chiara e con personalità. E con personalità ha fatto anche questo percorso di crescita, che lo ha portato dal Milan all'estero; ha continue capacità di apprendere".

Maignan non si può certo considerare un problema per il Milan...

"Sì, assolutamente. Qualche errorino c'è stato, però dopo due anni perfetti ci sta...".

Qual è l'obiettivo del Milan in questa stagione?

"In campionato credo che l'obiettivo sia consolidare questa posizione, perché bisogna sperare che entrambe le due davanti perdano punti e non è facile. Europa League? Vincere un torneo non è mai una brutta cosa, no?!".

Confermerebbe Pioli anche l'anno prossimo?

"Non tocca a me fare queste scelte, c'è una società ben strutturata per fare questo tipo di scelte".

Lei ha un blog chiamato 'La complessità del calcio'. In cosa consiste?

"Nasce più di un anno fa, per raccontare un pensiro di calcio; c'è un'area metodologica, di storia del calcio, c'è un'area dedicata a chi vuole scrivere la propria storia del mondo del calcio. Si cerca di fare un certo tipo di cultura calcistica, senza pensare di essere chissà chi, ma mi dà soddisfazioni".