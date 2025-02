esclusiva mn Fedele: "Questo Milan è abituato alle montagne russe. Fantastici quattro? Non esistono, nel calcio serve più equilibrio"

vedi letture

Furio Fedele, storico giornalista del Corriere dello Sport è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it. Tra i tanti temi toccati quest'oggi, c'è sicuramente quello relativo al mercato invernale attuato dalla dirigenza rossonera, con gli arrivi di Gimenez e Joao Felix, ma anche la dolorosa caduta di Rotterdam. Queste le considerazioni di Fedele sulla stretta attualità del mondo Milan:

Delusione e atteggiamo sbagliato in Champions League

"E' un Milan che purtroppo si sta abituando alle montagne russe. Questa squadra non ha continuità nei risultati, e per il momento l'arrivo di Sergio Conceiçao ha solo portato un trofeo in bacheca, seppur abbastanza importante visto come è arrivato e contro chi l'ha ottenuto. Lo stesso tecnico portoghese ha difficoltà ad innescare nella squadra un atteggiamento giusto in partita. Spesso e volentieri il Milan sbaglia approccio iniziale, l'errore di Maignan dopo tre minuti".

Come gestire insieme i Fantastici quattro?

"Fai il gioco delle coppie. Hai dei giocatori intercambiabili, puoi partire con Leao e Joao Felix e magari Pulisic fuori, non so, ci sono tante idee. Il problema è che dopo non puoi pretendere di fare rivoluzioni continue. Bisogna dare a questa squadra più equilibrio, e secondo me lo stesso Conceiçao non ha avuto equilibrio anche dopo la partita di Champions, quando ha abbandonato la sala stampa..".

Come verso Milan-Verona?

"Io rimango ancora ottimista, sia per la sfida contro il Verona ma anche per quanto riguarda tutto il discorso Champions. Certo, bisognerebbe iniziare a correre però".

Sull'impatto di Gimenez e Joao Felix?

"Mi aspetto molto da loro due, assolutamente. Gimenez ha sempre segnato e ha una grande media anche in Champions, ha avuto un grande impatto dopo Empoli. Felix è stato decisivo all'esordio contro la Roma, ha già dimostrato di essersi ambientato bene. Credo ci voglia equilibrio come ho detto prima, non esistono nè i Fab 4 nè Superman, sono fantasie fumettistiche. Io credo in Conceicao e rimango fedele al suo lavoro, ma bisognerà miscelare bene tutta la qualtà di questa squadra".