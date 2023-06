ESCLUSIVA MN - Fuser: "Milinkovic lo prenderei subito, De Ketelaere meglio in prestito. Maldini? Spiace, ma il calcio va avanti"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In merito all’attualità in casa Milan, la redazione di Milannews.it ha intervistato in esclusiva Diego Fuser, ex calciatore rossonero. Ecco le sue parole:

Come immagini il nuovo Milan senza Maldini?

“Mi è spiaciuto per lui perché lo conosco bene. Non so cosa possa essere successo, ma a volte nel calcio le strade si dividono anche”.

È anche esistito un Milan pre Maldini dirigente…

“Esatto, il calcio va avanti. La nuova società ha un determinato progetto, con idee diverse da Paolo. Giusto dividersi se non si avevano più le stesse idee”.

Ti aspettavi di più dalla stagione del Milan?

“Rivincere non è mai semplice. Vincere è più semplice che confermarsi. Mi aspettavo, più che altro, qualcosa di più da Origi e da De Ketelaere: un anno fa, se ne parlava come due che potevano fare la differenza”.

L’hai indossata molto giovane e conosci il peso della maglia del Milan: quale consiglio senti di dargli?

“Ormai non è più al Bruges, ma al Milan. Forse gli farebbe bene un anno in un club minore, per poter giocare con continuità. Se perde quella, difficile possa ritrovarsi”.

Quale tipo di mercato auspichi per il Milan?

“Ho letto di Milinkovic, che prenderei subito: quello fatto alla Lazio è unico. Mi piace molto tecnicamente. Poi servirebbe una prima punta, che faccia gol. Giroud è fortissimo, ma non so sè questa stagione che verrà potrà giocarle tutte e ripetersi”.

Chi cederesti meglio in quel ruolo?

“Ora vediamo. Prenderei uno giovane, per poterci costruire intorno un discorso di prospettiva. Però deve anche avere già di suo il fiuto del gol”.