ESCLUSIVA MN - G. Galli: "Milan o Napoli? Vince chi sta meglio, non il più forte: in Champions non puoi sbagliare. Maignan tra i primi cinque al mondo"

Giovanni Galli, ex portiere del Milan e del Napoli che in rossonero ha vinto uno Scudetto, due Coppa dei Campioni, una Supercoppa Italiana, una Supercoppa Europea e una Coppa Intercontinentale, è stato intervistato in esclusiva da MilanNews.it. La chiacchierata si è incentrata soprattutto sulla sfida di domani sera tra rossoneri e partenopei, valida per l'andata del quarto di finale di Champions League. Le sue dichiarazioni.

Domani l’andata di Milan-Napoli in Champions: che partita sarà?

“Mi aspetto una bella partita come è stata quella di una settimana fa. In quella circostanza il Milan ha fatto tutto quello che avrebbe dovuto fare, il Napoli non è riuscito a fare ciò che gli riesce solitamente. C’è da capire se è stato quello che ha fatto il Milan domenica a ridimensionare il Napoli in quella partita o se il Napoli tornerà a essere lo schiacciasassi di quest’anno. E’ una partita molto difficile da leggere, proprio in virtù dei risultati: all’andata il Milan ha perso 2-1 non meritando, al ritorno ha vinto 4-0 al Maradona… E’ anche vero che la Champions cambia e stravolge tutto”

Chi è il favorito?

“La partita di domenica scorsa ha destabilizzato tutto e tutti. Io avevo dato e continuo a dare il 51% al Napoli e 49% al Milan e lo dicevo già prima della sfida di campionato”

Pioli dovrebbe confermare l’undici che ha vinto al Maradona 4-0 dieci giorni fa: è la scelta giusta?

“Noi ci divertiamo molto a fare le formazioni, a inserire uno e toglierne un altro. Chi ha il polso della situazione è l’allenatore. Nella partita del Maradona ci sono stati degli inserimenti quasi a sorpresa: Pioli sa quello che deve fare. Il ritorno a 4 ma soprattutto il centrocampo a tre ha riportato delle certezze a questa squadra: rimettere insieme Krunic, Bennacer e Tonali ha ridato compattezza al reparto. Da parte di tutti i componenti c’è stata disponibilità a fare una corsa in più."

Come si spiega il rendimento altalenante dei rossoneri in questa stagione?

“Il Milan l’anno scorso ha vinto lo scudetto sputando energie e sangue per conquistare un centimetro in campo in ogni partita e avevano una convinzione tale che tutto quello che facevano era meritato: quest’anno si aveva la sensazione che quel centimetro di campo era quasi dovuto. Non è superbia o presunzione, ma qualcosa di inevitabile: quest’anno si pensava di ripartire da quella posizione ma si ricominciava da zero.”

La sfida è tutta italiana ma il contesto europeo: cosa cambia giocare una sfida così in Champions League?

“Tanti parametri del calcio europeo sono diversi, soprattutto quelli degli arbitri. Magari trovi l’arbitro severo, quello accondiscendente, quello che fa giocare, quello che ti impone dei ritmi. In Italia sei abituato a fare certe cose, in Europa non c’è questa abitudine perché l'arbitro cambia sempre e dirige secondo la sua cultura. E poi c’è il fatto che si gioca il doppio confronto, e Milan e Napoli quest’anno solo una volta hanno giocato nei 180 minuti, agli ottavi. Qui non si può sbagliare, in cinque minuti puoi essere a casa”

Quale sarà il duello chiave della doppia sfida, considerando anche le probabili assenza da una parte e dall’altra?