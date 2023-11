esclusiva mn - Gadda: "Con l'Udinese si è toccato il fondo: Milan alle corde. La squadra è senza ritmo"

Momento nero per il Milan. I rossoneri non vincono da un mese e dopo la sosta hanno raccolto, tra campionato e Champions, solo un punto in quattro partite. La ciliegina sulla torta, di certo non gustosa, è la sconfitta interna contro l'Udinese di ieri sera, arrivata a margine di una prestazione bruttissima dei rossoneri, forse la peggiore dell'anno. La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Massimo Gadda, ex rossonero negli anni Ottanta. Le sue parole.

Come ti spieghi il ko del Milan contro l’Udinese?

“Spiace essere duri, ma bisogna dire la verità per quella che è. Si è toccato il fondo. È stato il peggior Milan dell’era Pioli”.

Da dove derivano, a tuo giudizio, le problematiche maggiori?

“È una squadra senza ritmo, che perde i contrasti, che si vede che fisicamente ha qualcosa che non va. Il tutto è preoccupante”.

Pioli è stato costretto a schierare una formazione tatticamente inedita: il Milan non disputava una partita ufficiale con il 4-4-2 dal gennaio 2020…

“Questo è vero, ma non può essere un’attenuante. Un altro dato che preoccupa è quello degli infortuni: come mai così tanti quest’anno? C’è stato qualcosa che non ha funzionato, evidentemente”.

Ora i rossoneri devono subito voltare pagina e guardare all’impegno Champions contro il Psg, già decisivo in chiave qualificazione agli ottavi…

“Non so se ci sarà obiettivamente il tempo necessario per resettare e ripartire subito. Mi sembra un Milan nettamente alle corde. Contro il Psg parte nettamente sfavorito”.

Alla luce delle recenti prestazioni, i rossoneri sono costretti a ridimensionare gli obiettivi stagionali iniziali?

“Per il mercato fatto, il Milan è obbligato a lottare per lo scudetto. Quanto alla Champions, non credo che la vittoria della competizione sia mai stata un reale obiettivo del club”.