esclusiva mn - Galderisi: "Uno come Ibra non può che fare bene al Milan. Pioli è un ottimo allenatore"

In merito all’attualità in chiave rossonera, la redazione di Milannews.it ha intervistato telefonicamente in esclusiva Giuseppe Galderisi, ex attaccante del Milan. Ecco le sue parole:

La vittoria contro il Psg segna una cesura netta nella stagione del Milan?

“Il Milan ha un grande organico, Pioli è un ottimo allenatore. Non ho mai pensato che fosse un gradino sotto le altre”.

Verso quali obiettivi stagionali può viaggiare il Milan?

“Il Milan ha tutte le carte in regola per battagliare contro tutte le altre big. È tutt’ora una squadra che viaggia per le posizione di massimo vertice della classifica e in Champions, adesso, è in piena corsa. Tutto può ancora succedere”.

Cosa ti aspetti dal match contro il Lecce?

“Non sarà semplice, però secondo me - nel momento massimo di difficoltà post Udinese - Pioli sarà stato abilissimo a compattare la squadra. Il risultato è stata la vittoria contro il Psg, con grande padronanza del gioco. Adesso sta ai calciatori continuare a seguire la strada tracciata da questo grande allenatore, di cui addirittura si pensava fosse finito il ciclo. Io non l‘ho mai pensato”.

Come vedresti il ritorno di Ibra in società?

“Uno come Ibra non può che fare bene al Milan. Il suo ritorno, in qualsiasi veste sarà, consisterà in un supporto, mai in un ostacolo. La carriera parla per lui”.

Potrebbe aiutare Pioli a far esplodere definitivamente Leao?

“Il ragazzo (Leao ndr) ha un potenziale enorme, che sprigiona tutto di un colpo. Lo abbiamo visto con il Psg. Per me è il classico calciatore che, con una giocata, ti può aiutare a vincere la partita. Attenzione però: in campo si va in undici e tutti e undici bisogna remare nella stessa direzione”.

Davanti il solo Giroud può bastare per l’intera stagione?

“Diamo il giusto tempo anche agli altri (Okafor e Jovic ndr) di ambientarsi. Poi, finché Giroud continua a far gol, perché porsi il problema di come sostituirlo?”.

Un commento sul ritorno di Donnarumma a San Siro...

“Ne ho viste tante nel calcio. Non so se il rapporto con la tifoseria del Milan si potrà risanare con il tempo. Certo è che stiamo parlando di un portiere molto importante, che - ad un certo punto della sua carriera - ha voluto fare una scelta importante, che va capita e rispettata”